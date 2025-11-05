Отдал жизнь за Украину: в боях на Покровском направлении погиб защитник из Черкасской области. Фото

В бою за Украину погиб воин из Черкасской области Сергей Руденко. Жизнь защитника оборвалась 26 июня на Покровском направлении.

Видео дня

За три дня до гибели Сергею исполнилось 40 лет. О потере рассказали в Шполянском городском совете объединенной территориальной громады.

Что известно о Герое

Родился Сергей Руденко в 1985 году в селе Товмач Черкасской области.

Через три дня после своего 40-летия он отдал свою жизнь за Украину, которую защищал от врага до последнего вздоха.

"С невыразимой скорбью и глубокой печалью сообщаем о трагической утрате. 26 октября 2025 вблизи населенного пункта Шахово Покровского района Донецкой обл., мужественно выполнив свой воинский долг, в бою за Украину погиб наш земляк, уроженец с. Товмач Руденко Сергей Владимирович, 23.10.1985 г.р., стрелок-снайпер десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона. Искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам погибшего Героя. Сил и терпения пережить это горе", – указано в сообщении Шполянской громады.

Похоронят воина в селе Балаклея. В Шполянской громаде объявили трехдневный траур по Герою, он продлится с 4 по 6 ноября.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время выполнения боевого задания на Запорожье погиб защитник из Прикарпатья Анатолий Темник. Он был мобилизован в сентябре 2024 года и воевал за родную землю почти год: жизнь воина оборвалась 28 августа.

Кроме того, недавно было подтверждено, что на фронте погиб защитник из Одесской области Андрей Яцеленко. Он считался пропавшим без вести два года. Свой последний бой Герой принял 22 сентября 2023 года в Запорожье.

Также сообщалось о гибели участника проекта Ukraїner Константин Гузенко. Герою навеки останется 28 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!