Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевого задания на Запорожье погиб защитник с Прикарпатья. Фото

В боях за Украину погиб защитник из Ивано-Франковской области Анатолий Темник. Он был мобилизован в сентябре 2024 года и воевал за родную землю почти год.

В конце сентября воин погиб во время выполнения боевого задания на Запорожье. Трагическую весть сообщил глава Калушской городской территориальной громады Андрей Найда.

Что известно о Герое

Родился Анатолий Темник в 1973 году. Жил в селе Боднаров Калушской общины, что на Ивано-Франковщине.

"Мобилизованный на военную службу в сентябре 2024 года, боец достойно и самоотверженно служил стрелком мотопехотного отделения мотопехотного батальона одной из воинских частей. Преданный военной присяге на верность украинскому народу Анатолий Темник, к сожалению, погиб 28 августа 2025 года на Запорожье во время выполнения боевого задания, защищая территориальную целостность Родины. Выражаем соболезнования родным павшего Воина. Низкий поклон, почет и благодарность храброму Защитнику за жертвенный подвиг во имя независимой Украины", – написал Найда.

