Отдал жизнь за Украину: в боях на Харьковщине погиб защитник с Черниговщины. Фото

В боях за Украину погиб защитник с Черниговщины Виталий Гапоненко. Он стал на защиту родной земли с первых дней полномасштабного вторжения РФ – сначала в рядах добровольческого территориального формирования, впоследствии – в подразделении Госпогранслужбы.

Последний бой воин принял на Харьковщине 7 апреля – за девять дней до своего дня рождения. Трагическую весть сообщили в Новгород-Северской городской территориальной громаде.

Что известно о Герое

"Опять печальная весть всколыхнула нашу громаду. 7 апреля 2026 года, выполняя воинский долг по защите Родины, на Харьковщине погиб наш земляк — Гапоненко Виталий Викторович", – рассказали в громаде.

РодилсяВиталий 16 апреля 1991 года в селе Смяч. Там окончил общеобразовательную школу.

"Вся его жизнь была связана с родным селом, где он проживал вместе с семьей", – говорят в громаде.

Виталий стал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

Сначала он присоединился к местному добровольческому формированию территориальной общины. Впоследствии продолжил службу в рядах ГПСУ.

"Верный присяге, мужественный и преданный, он до последнего выполнял свой долг. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виталия. Разделяем Вашу боль и склоняем голову в глубокой скорби вместе!" – отметили в Новгород-Северской городской территориальной общине.

Жизнь Виталия Гапоненко оборвалась за девять дней до его дня рождения: воину должно было исполниться 35 лет.

