Отдал жизнь за Украину: в боях на Харьковщине погиб защитник с Черниговщины. Фото
В боях за Украину погиб защитник с Черниговщины Виталий Гапоненко. Он стал на защиту родной земли с первых дней полномасштабного вторжения РФ – сначала в рядах добровольческого территориального формирования, впоследствии – в подразделении Госпогранслужбы.
Последний бой воин принял на Харьковщине 7 апреля – за девять дней до своего дня рождения. Трагическую весть сообщили в Новгород-Северской городской территориальной громаде.
Что известно о Герое
"Опять печальная весть всколыхнула нашу громаду. 7 апреля 2026 года, выполняя воинский долг по защите Родины, на Харьковщине погиб наш земляк — Гапоненко Виталий Викторович", – рассказали в громаде.
РодилсяВиталий 16 апреля 1991 года в селе Смяч. Там окончил общеобразовательную школу.
"Вся его жизнь была связана с родным селом, где он проживал вместе с семьей", – говорят в громаде.
Виталий стал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ.
Сначала он присоединился к местному добровольческому формированию территориальной общины. Впоследствии продолжил службу в рядах ГПСУ.
"Верный присяге, мужественный и преданный, он до последнего выполнял свой долг. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виталия. Разделяем Вашу боль и склоняем голову в глубокой скорби вместе!" – отметили в Новгород-Северской городской территориальной общине.
Жизнь Виталия Гапоненко оборвалась за девять дней до его дня рождения: воину должно было исполниться 35 лет.
