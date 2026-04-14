Боролся за мирное будущее: в боях на Харьковщине погиб защитник из Винницкой области. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий Игорь Ливандовский. Жизнь молодого защитника оборвалась на Харьковщине.

Видео дня

Погибшему воину было всего 29 лет. Об этом сообщили в Тульчинской районной государственной администрации.

Отдал жизнь за Украину

Трагическое извещение о потере на фронте пришло в Крижопольскую громаду в светлый праздник Воскресения. Игорь Ливандовский 1997 года рождения погиб 5 апреля 2026 года вблизи населенного пункта Избицкое Харьковской области.

Игорь навсегда останется образцом храбрости и стойкости, патриотом, борющимся за право на жизнь и мирное будущее. Его жизнь оборвалась на поле боя, где он мужественно защищал родную землю, будущее и каждого из нас.

Мужчина проходил службу в должности оператора маневренной группы радиопеленгаторного комплекса.

"Тульчинская районная военная администрация выражает искренние слова соболезнования родным, близким погибшего. Разделяем боль вашей потери и скучаем вместе с вами в час скорби", – говорится в сообщении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!