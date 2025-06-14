Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Игорь Соляник. Фото

На Донецком направлении от полученного ранения погиб военный из Белой Церкви Киевской области Игорь Соляник. Сердце храброго украинского воина остановилось 10 июня.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с нашим земляком – лейтенантом Игорем Соляником (1995 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром стрелкового взвода одной из воинских частей. Погиб 10 июня от полученного ранения, находясь в городе Николаевка Краматорского района Донецкой области.

Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области 25-летний Николай Смоловик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 июня.

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