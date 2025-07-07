Отдал жизнь за Украину: во время эвакуации раненых на фронте погиб молодой защитник с Николаевщины. Фото

5 июля во время выполнения боевого задания на востоке погиб младший сержант Олег Гаврилуца, которому было всего 22 года. Воин получил ранения, несовместимые с жизнью, во время эвакуации раненых из-за удара вражеского FPV-дрона в районе населенного пункта Родинское Покровского района Донецкой области.

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Иван Кухта, начальник Снигиревской городской военной администрации на Николаевщине, подтвердил трагическую новость. "Несмотря на свой молодой возраст, парень пошел в ряды Вооруженных сил Украины защищать родную землю", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

Гаврилуца Олег Михайлович родился 16 января 2003 года в городе Снигиревка. Там и проживал вместе с мамой, двумя братьями и сестрой, сообщила директор местной общественной организации "Вместе мы сила" Мария Коцар.

Она рассказала в Facebook, что парень учился в СОШ №4, затем – в Снигиревском профессиональном лицее.

В 2021 году Олега призвали на срочную службу, после которой он подписал контракт с Вооруженными силами.

"Мама с младшими детьми сменила место жительства на Черновцы, чтобы быть рядом со старшим сыном, но проклятая война разлучила их навсегда", – написала Коцар.

Прощание и похороны с украинским военнослужащим состоится в городе Черновцы.

Как писал OBOZ.UA, 23 июня на фронте погиб военный из Ирпеня Киевской области Юрий Бредак. До службы в ВСУ он был талантливым украинским спортсменом – мастером спорта по академической гребле, многократным призером чемпионатов Украины и международных соревнований.

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