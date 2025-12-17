Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник с Полтавщины. Фото

В боях за Украину погиб воин с Полтавщины Виктор Терещенко. Уроженец Казахстана, он еще маленьким вместе с родителями переехал в Украину, а в 2024-м стал на защиту земли, которая стала родной.

С ноября прошлого года связь с Героем, воевавшим на Покровском направлении, оборвалась, недавно же семья Виктора Терещенко получила известие о его гибели. О потере сообщили в Сенчанской территориальной громаде.

Что известно о Герое

О гибели соотечественника в Сенчанской громаде узнали недавно – несмотря на то, что связь с воином оборвалась более года назад.

"Теряем... Болит... Скорбим... Снова страшная весть пришла в Сенчанскую территориальную громаду. На фронте погиб защитник – Терещенко Виктор Владимирович", – говорится в сообщении.

В громаде рассказали, что родился Виктор Владимирович 21 ноября 1975 года далеко за пределами Украины – в селе Панфилово Талгарского района Алматинской области Казахстана. Однако прожил он там только первые годы своей жизни: уже в 1979 году семья перебралась в Украину, на Полтавщину.

Будущий Герой получил среднее образование в Сенчанской ООШ I-III ступеней. После школы выучился на бурильщика в Полтавском ВПУ №10.

"Жил и радовался жизни... Женился... Вместе со своей женой Татьяной Борисовной воспитывал двух сыновей. Был активным жителем громады. В последние годы своей жизни работал помощником бурильщика в КР ЛТД "Оранта". В 2024 году не смог стоять в стороне от войны и подписал контракт", – говорят в громаде.

Службу Виктор Терещенко нес в должности помощника гранатометчика. Перед исчезновением сдерживал российские оккупационные войска на Покровском направлении.

Связь с защитником оборвалась 23 ноября 2024 года, через два дня после того, как он встретил свой 49-й день рождения. С тех пор для его близких начались долгие месяцы неизвестности, когда горе чередовалось с робкой надеждой, что Виктор еще может вернуться.

Конец этим надеждам положило подтверждение гибели Героя, которое его семья получила в декабре.

"Безжалостная война забирает лучших... Вечная память и вечная слава Герою Украины! Вся громада выражает искренние соболезнования всей семье и близким погибшего. О дате и времени прощания с Героем будет сообщено дополнительно", – отметили в громаде.

