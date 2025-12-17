Добровольно стал на защиту Украины: на войне погиб оператор ударных дронов Арсений Завьялов из Львова. Фото

К сожалению, Украина все еще теряет на войне с российскими оккупантами своих лучших сыновей. Так, на фронте погиб львовянин Арсений Завьялов – сын главной художницы Первого театра. Мужчина имел все основания оставаться в тылу, но добровольцем пошел защищать страну от российского нашествия.

Видео дня

Арсений служил внешним пилотом, то есть оператором ударных беспилотных авиационных комплексов. Печальную весть о гибели Героя принесла администрация львовского театра.

Арсений погиб 11 декабря в Донецкой области, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении.

"Для нас это не только потеря Защитника Украины – это боль нашей коллеги, матери и всех, кто знал Арсения. Разделяем эту боль и склоняет головы в глубокой скорби", – отметили в театре.

Что известно о Герое

Дара Завьялова является театральной художницей из Львова. Она рассказала, что Арсен имел сразу несколько законных оснований не мобилизоваться: ограниченно годен с мамой пенсионного возраста, у которой он единственный сын.

Арсен работал в ИТ компании. Он сразу предупредил маму, что когда принесут повестку, то не будет прятаться. И ждал вызова вплоть до осени. Не дождавшись повестки, сам пошел в военкомат.

"Он очень долго и тщательно проходил ВВК из-за ограниченной пригодности. Трижды его приглашали на собеседования. Потом говорили: "Будьте готовы с вещами на такой-то день". Но этот день все переносили. В конце концов, на обучение он поехал только в конце декабря", – рассказала мама Героя.

Защитник и животные

Арсен вместе с побратимами, среди прочего, был на защите Покровска, где, по словам мамы защитника, "подружился с двумя котами". Летом прошлого года, когда подразделение Арсена вывели из Покровска, мужчина очень волновался, что в городе остались эти два кота.

В конце концов с помощью волонтеров, которые помогают людям и животным в зоне боевых действий, этих котов тоже удалось вывезти. Их зовут Джесси и Уолт в честь героев из любимого сериала Арсена "Во все тяжкие".

А осенью, уже на других позициях, после Покровска, к Арсену прибился другой кот. Военный назвал его Тоби и возил за собой, пока это было возможно. Но потом и это животное пришлось оказиями передавать маме Арсена.

Поэтому Джесси, Уолт и Тоби остались живы, а вот их спасителю уберечься не удалось.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Назар Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 15 ноября во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Петр Канарский. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!