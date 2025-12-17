Опять болезненная потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Вовкушевский. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Боярки Киевской области Александр Вовкушевский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 30 мая 2025 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 30 мая 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи поселка Новый Путь Глушковского района Курской области погиб водитель штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка "Скала" солдат Александр Вовкушевский (Куш). Некоторое время считался пропавшим без вести", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 19 апреля 1993 года в городе Мариуполь. В 2012 году получил среднее специальное образование в Мариупольском высшем металлургическом профессиональном училище по специальности электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Работал автомехаником-слесарем в DAF сервисе. Как ВПЛ проживал в городе Боярка.

Воин был призван в ряды ВСУ 26 февраля 2025 года. Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Память о Герое Александре Вовкушевском вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов и родственников", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 15 ноября во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Петр Канарский. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!