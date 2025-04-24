Ему навсегда будет 27: на Харьковщине погиб защитник со Львовщины. Фото

В селе Шевченково Первое Чугуевского района Харьковской области, в месте выполнения боевых задач, 18 апреля остановилось сердце молодого воина Вооруженных сил Украины Степана Троцюка. Ему было 27 лет.

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Защитник проживал в Самборе на Львовщине. Городской совет на странице в Facebook подтвердил трагическую новость.

Степан Викторович Троцюк, 13.08.1997 года рождения, с 2024-го служил на контракте в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко. Он был стрелком в 3-м мотопехотном отделении специализированного мотопехотного батальона.

Герой родился и вырос в Самборе. Окончил среднюю школу №9 имени Андрея Струся. Парень воспитывался в детских домах – сначала в Самборе, потом в селе Корналовичи.

После окончания школы выбрал для себя профессию в сфере общественного питания, учился в Дрогобыче. После этого временно проживал во Львове и на Волыни.

Незадолго до гибели военнослужащий получил ранения, но, несмотря на это, после непродолжительного восстановления, вновь встал в ряды защитников государства.

У воина остались родители, бабушка и дедушка, братья и сестры.

Представители местных властей выразили соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Героя по поводу тяжелой потери.

Как ранее писал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб молодой воин Александр Самойлович с псевдо "Вилли". Защитник, которому навеки останется 18 лет, ушел на фронт добровольцем и 5 апреля принял смерть в бою.

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