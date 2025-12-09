Отдал жизнь за свободу и независимость Украины: на войне погиб Валентин Стефановский с Николаевщины. Фото

Защищая Украину от российского оккупационного войска, погиб Валентин Стефановский. Воину Вооруженных сил навеки осталось 25 лет.

Видео дня

Почти год он считался пропавшим без вести. Трагическую новость сообщила в Facebook Баштанская ОТГ Николаевской области.

"Печальная и скорбная весть для нашей громады... 19 января 2025 года, во время выполнения боевого задания, погиб наш земляк, житель села Плющевка, боец ВСУ Валентин Валерьевич Стефановский 22.08.1999 года рождения", – говорится в посте.

Представители громады назвали Стефановского добрым, искренним и светлым человеком. "Он отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины, за спокойствие каждого из нас", – отметила пресс-служба.

Из открытых источников известно, что исчез Герой в районе населенного пункта Свердликово в Курской области РФ. Долгое время его судьба не была известна, однако смерть военнослужащего подтвердилась.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 4 декабря 2025 года вблизи населенного пункта Новоалександровка Синельниковского района Днепропетровской области, защищая родную землю, погиб воин Юрий Дронюк. Старший солдат был оператором БПЛА.

– В Кременчуге Полтавской области 2 декабря состоялись похороны нашего защитника, воина, который более года считался пропавшим без вести, Вячеслава Галаты. Он погиб вблизи Волновахи на Донетчине 10 октября 2024 года, выполняя боевое задание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!