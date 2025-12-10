'Отдал жизнь за наше будущее': в боях за Украину погиб защитник с Луганщины. Фото

На фронте погиб защитник с Луганщины полицейский Владимир Клочан. Жизнь воина оборвалась 4 декабря 2025 года в Донецкой области.

Печальную весть сообщили Краснореченская поселковая военная администрация и коллега погибшего Яна Вирченко. Владимир отдал свою жизнь за счастливое и мирное будущее Украины.

"Наш земляк, коллега погиб в Донецкой области. Настоящий защитник и патриот, инспектор батальона патрульной полиции в городе Борисполь, капитан полиции Владимир Клочан", – говорится в сообщении.

Что известно о защитнике

Владимир родом из села Макеевка Кременского района Луганской области. Он успешно окончил местную среднюю школу, а затем получил высшее образование в Луганском аграрном университете. Мужчина мечтал о спокойной жизни фермера и стремился продолжить семейные традиции. С молодых лет был весомой поддержкой для родителей, помогал во всех делах, много работал и всегда находил время для своей семьи.

Службу в патрульной полиции Луганской области начал в 2017 году, а в августе 2022-го перешел в батальон патрульной полиции в Борисполе.

После начала полномасштабной войны родители Героя оказались фактически на линии фронта. Несмотря на сложную ситуацию, Владимир сделал все возможное, чтобы они смогли выехать с оккупированной территории. Впоследствии семья перебралась в Борисполь, где он помог им обустроиться после того, как родной дом на Луганщине был уничтожен российскими войсками.

В августе 2024 года Владимир принял решение стать в строй пехоты бригады "Хищник", а затем продолжил службу в батальоне беспилотных систем, где работал в расчете большого ударного дрона "Вампир".

4 декабря 2025 года из-за атаки российского FPV-дрона жизнь защитника оборвалась.

"Володя был человеком, который сочетал в себе профессионализм, человечность и искреннюю доброжелательность. Он всегда откликался на просьбы о помощи, никогда не отказывал и был отзывчивым к людям. Таким он запомнится всем, кто работал и общался с ним: искренним, добрым, целеустремленным и открытым к людям. Его человечность и добрый характер останутся светлым воспоминанием для каждого," – указано в сообщении.

В Краснореченской поселковой военной администрации отметили, что Владимира запомнили как доброго, искреннего и трудолюбивого человека.

"Эта потеря – не только непоправимое горе для его семьи, но и глубокая боль для всей нашей громады. Он отдал свою жизнь за наше будущее", – говорится в сообщении.

В последний путь Героя провели 9 декабря.

