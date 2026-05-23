Отдал службе 17 лет: в боях за Украину погиб полицейский из Николаевской области Станислав Смирнов

К сожалению, Украина теряет в войне с российскими оккупантами своих лучших сыновей. В субботу, 23 мая в Донецкой области погиб полицейский стрелкового батальона полиции Николаевщины, старший лейтенант полиции Станислав Смирнов.

Правоохранитель получил смертельное ранение во время выполнения боевого задания на востоке страны. Печальную весть принесла Национальная полиция Украины.

В частности, Герой погиб в результате российской атаки FPV-дроном.

Что известно о воине

Станиславу Смирнову было 39 лет. У него дома осталась мать.

В целом мужчина почти 17 лет служил в органах внутренних дел, работая в подразделениях спецназначения и взрывотехнической службы.

Станислав присоединился к стрелковому батальону Нацполиции в 2024 году, он возглавил отделение взрывотехнической службы подразделения.

"Боец достойно выполнял служебные обязанности и боевые задачи, оставаясь верным украинскому народу", – говорят коллеги погибшего Героя.

Светлая и вечная память воину, который теперь навсегда в строю!

Другие Герои страны

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Тарасовка Киевской области Андрей Котенко. Мужественный воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

А в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась еще 6 сентября 2025 года, однако подтверждена его гибель только сейчас.

