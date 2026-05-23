На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Котенко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Тарасовка Киевской области Андрей Котенко. Мужественный воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской общины. Вечная память и слава Герою!

"Опять болезненная потеря в Боярской громаде. 30 сентября 2025 года во время выполнения воинского долга на северо-восточной окраине села Казацкое Покровского района Донецкой области погиб старший наводчик гранатометного взвода роты огневой поддержки 503-го отдельного батальона морской пехоты младший сержант Андрей Котенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 7 декабря 1988 года в селе Тарасовка. Сначала учился в Тарасовской средней школе, в 2004 году окончил Киево-Святошинскую районную классическую гимназию. Профессиональное образование получил в Межрегиональном центре профессионально-технического образования автомобильного транспорта и строительной механизации. Работал в пекарне, на СТО. Имел большой талант к технике, ведь в его руках она восстанавливалась и работала безупречно.

В начале полномасштабного вторжения вместе с братом Сергеем, участником АТО, пошел в военкомат, но не был призван. Воин стал на защиту Украины 23 марта 2023 года. Прошел курс обучения в Великобритании, продолжил службу в ремонтно-восстановительном полку 503-го ОБМП.

Участвовал в боях за Старомайорское, Угледар, Херсон, Крынки, где получил тяжелые контузии и переохлаждение. После длительного лечения вернулся в Херсон, впоследствии воевал на Покровском направлении на Донбассе.

За мужество и доблесть награжден почетным нагрудным знаком "Золотой крест", знаком отличия Министерства обороны Украины – медалью "За ранение", нагрудным знаком "Ветеран войны – участник боевых действий". После боев за Крынки получил звание младшего сержанта, был командиром отделения пулеметного взвода.

1 июля 2025 вышел на позицию в районе Покровска и три месяца без ротации вместе с собратьями держал оборону. К сожалению, 30 сентября 2025 года с ним навсегда оборвалась связь. С того времени считался пропавшим без вести. Через семь месяцев в рамках репатриации тело нашего павшего воина удалось вернуть в Украину. После проведения ДНК-экспертизы его идентифицировали.

"Память об Андрее Котенко вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

