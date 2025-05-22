Отчаянно сражался за Украину: на войне погиб Герой из Одесской области Сергей Мищенко. Фото

Украинские Герои продолжают ежедневно гибнуть на развязанной страной-оккупантом войне. На этот раз печальная весть пришла в Одесскую область. Погиб военный Сергей Мищенко.

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Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной государственной администрации. Там отметили, что в свои 22 года мужчина стал примером мужества и героизма. Он отчаянно сражался за Украину.

Есть еще одна болезненная потеря в нашем районе ... 22 мая 2025 года община села Русскоивановка (Староказацкая ТГ) будет встречать на щите и провожать в последний путь своего односельчанина - Мищенко Сергея Александровича (13.09.2002 г.р.)", - говорится в сообщении.

В общине рассказали, что солдат некоторое время считался пропавшим без вести. Родные потеряли с ним связь еще в октябре прошлого года. И уже потом стало известно, что он погиб 17. 10. 2024 года во время боевых действий возле населенного пункта Победа (Донецкая область).

"Так смело защищать и так отчаянно сражаться за Украину, как делал это Сергей Мищенко, могут только лучшие воины мира. Его короткая жизнь стала примером мужества, героизма, патриотизма, любви к родной земле, к Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший был светлым, искренним, человеком с большим сердцем и доброй душой.

"Склоняем головы в глубокой скорби. Белгород-Днестровская районная государственная (военная) администрация выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и слава Герою!" - резюмировали в громаде.

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