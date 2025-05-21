Вечная слава Герою: на Ривненщине провели в последний путь защитника Дмитрия Гайдука. Фото

Страна-террорист продолжает коварно убивать цвет украинской нации. В среду, 21 апреля, на Ривненщине провели в последний путь защитника Дмитрия Гайдука.

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Об этом сообщили в областной государственной администрации. Погибшему Герою было всего 24 года. Дмитрий Гайдук родился в 1991 году в селе Зирне, что на Березновщине.

"09:00. Минута молчания ... На Ривненщине встретили на щите и провели последней земной дорогой защитника Дмитрия Гайдука из Березновской громады", – говорится в сообщении.

В Ривненской ОГА также рассказали, что младший сержант, сапер инженерно-саперного отделения механизированного батальона встал на защиту Украины еще в начале полномасштабного вторжения, в апреля 2022 года.

16 мая 2025 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания воин ВСУ погиб.

"Светлая память и вечная слава военнослужащему", – резюмировали печальное известие в ОГА.

Ранее также сообщалось, что на Луганском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Сергей Харченко. Жизнь украинского защитника оборвалась 25 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в Главном военном клиническом госпитале от полученного на фронте ранения умер военный из села Германовка Киевской области Валерий Самура. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 15 мая.

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