Преданный сын Украины: стало известно о смерти военного из Киевской области Валерия Самуры. Фото

В Киеве в Главном военном клиническом госпитале от полученного на фронте ранения умер военный из села Германовка Киевской области Валерий Самура. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 15 мая.

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Об этом сообщило местное СМИ. Вечная память и слава Герою!

"Обуховская община будет прощаться со своим защитником – Валерием Самурой", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в Винницкой области, но после знакомства с будущей женой из Обухова семья поселилась в селе Германовка. С началом полномасштабного вторжения Валерий Викторович добровольно обратился в военкомат.

После подготовки в учебном центре в Чернигове служил в составе Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого, был на позициях вблизи Славянска и Покровска. Впоследствии – в составе 22-й отдельной механизированной бригады на Сумщине.

Во время выполнения боевого задания воин получил ранения. 15 мая в Главном военном клиническом госпитале его сердце остановилось. Похоронят Героя в Германовке 20 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Александр Алексеенко. Защитника считали пропавшим без вести с 24 августа 2024 года.

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