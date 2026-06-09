От спасения жизни на войне до посттравматического роста: защитник Мариуполя помогает собрату восстановиться после плена

В начале полномасштабного вторжения морские пехотинцы Антон Кобыльник и Александр Дидур вместе защищали Мариуполь. Во время одного из боев на территории города вражеский танк попал в здание, где находились военные. В результате удара Александр получил тяжелые ранения, а Антона прижала бетонная плита.

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Несмотря на контузию и собственные травмы, Антон смог выбраться из-под завала и нашел своего собрата. Понимая, что ждать помощи неоткуда, он самостоятельно вытащил Александра, спасая ему жизнь.

После этого их пути разошлись на долгие месяцы. Тяжелораненый Александр вскоре попал в российский плен, где провел 15 месяцев. После возвращения в Украину он получил комплексную поддержку от проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали": прошел реабилитацию, получил собственную квартиру и присоединился к программам переквалификации ветеранов. Впоследствии защитник прошел обучение и стал тренером по посттравматическому росту.

Антон после ранения продолжил оборону Мариуполя, пытался прорваться из окружения, а затем также попал в плен. Там он провел более трех лет, пережив пытки, постоянное психологическое давление и издевательства. Вернувшись домой после 37 месяцев неволи, он начал путь восстановления.

Одним из тех, кто начал помогать Антону стал его спасенный побратим Александр. Уже как тренер по посттравматическому росту он поддерживал друга на пути возвращения к гражданской жизни и поиска новых смыслов после пережитого.

Сегодня оба защитники являются примером того, что даже после тяжелых испытаний человек способен не только восстановиться, но и найти новые возможности для развития. История Антона и Александра демонстрирует суть посттравматического роста – когда пережитый опыт становится основой для новой роли, новых целей и помощи другим.

В "Сердце Азовстали" отмечают: поддержка ветеранов должна выходить далеко за пределы лечения или социальной помощи. Важно создавать возможности для самореализации, развития и возвращения контроля над собственной жизнью. Именно поэтому одним из ключевых направлений работы организации являются программы посттравматического роста, в рамках которых ветераны не только восстанавливаются сами, но и становятся наставниками для своих побратимов.

Сегодня Антон и Александр мечтают снова работать вместе в одной команде. Но теперь – не на поле боя, а помогая другим защитникам находить силы для нового этапа жизни после войны.