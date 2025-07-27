От шквалов до аномальной жары: чем удивит погода украинцев в воскресенье, 27 июля

В последнее воскресенье июля 2025 года погода несколько удивит украинцев. Синоптики предупреждают, что прогнозируются как шквалы, так и аномальная жара.

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Об этом пишет "Укргидрометцентр". Отмечается, что в некоторых регионах температура повысится до 38°С. Впрочем, местами будет облачнос прояснениями.

В западных, Винницкой, днем и в Житомирской, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях умеренные, на западе страны местами значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, на западе днем с переходом на южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем 25-30°С, на западе страны 21-26°С. На юге и юго-востоке ночью 20-25°С, днем 29-34°С. В южной части сильная жара 35-38°С.

Ранее сообщалось, что последние выходные дни июля будут довольно контрастные. Украину ожидает стабильная жара, причем почти по всей территории страны. Однако и прогнозируются локальные грозы и кратковременные дожди.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

А вот весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали аж 17 температурных рекордов.

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