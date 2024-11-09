От мороза до 12 градусов тепла: синоптики дали 'контрастный' прогноз на выходные в Украине. Карта

В выходные, 9 и 10 ноября, в Украине ожидается постепенное понижение температуры. До конца недели в большинстве регионов столбики термометров будут показывать +5°...+8°, а немного теплее будет только на юге и в Закарпатской области.

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На западе ночью будут небольшие морозы до -2°. Существенных осадков в выходные не прогнозируется. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу, в Киеве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью будет +4°, днем +7°. В воскресенье ночью прогнозируется +2°, днем +6°, небольшая облачность. Во Львове в субботу ночью будет -1°, днем +8°, небольшая облачность. В воскресенье ночью также -1°, днем +8°, ясно и безоблачно.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +6°, облачно с прояснениями. В воскресенье ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -1°, днем +7°. В Виннице в субботу будет пасмурно, температура будет колебаться от +3° до +8°. В воскресенье температура составит от 0 до +7°, ожидается небольшая облачность.

В Одессе в субботу будет пасмурно, температура ночью составит +6°, днем +9°, возможен небольшой дождь. В воскресенье ожидается небольшая облачность, температура будет колебаться от +4 до +10°. В Харькове в субботу прогнозируется пасмурная погода, температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье столбики термометров покажут от +2° до +5°, тоже будет пасмурно.

В Днепре в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, температура от +3° до +7°.

В Мариуполе в субботу прогнозируется небольшая облачность, температура ночью +6, днем +11. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +9°, ясно и безоблачно. В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +7°. В воскресенье ожидается небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +7°.

В Северодонецке в субботу прогнозируется пасмурная погода, температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье будет безоблачно, температура ночью +1°, днем +8°.

В Крыму в субботу ожидается небольшая облачность, температура от +2° до +11°. В воскресенье также будет небольшая облачность с температурой от +4° до +11°.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Но холодные периоды все же возможны. Судя по последним наблюдениям, зима, вероятно, будет с большим количеством теплых дней по сравнению с холодными.

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