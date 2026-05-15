От кротов и клещей: одно растение может заменить кучу химии

Кроты и клещи разрушают ваш газон, а последние могут быть еще и опасными для людей и домашних животных. А избавиться от этих вредителей, как оказывается, можно с помощью одного простого растения – хрена.

Этот овощ, который мы ассоциируем с пасхальным столом, возвращает себе популярность как природное средство против вредителей. Он вынослив, быстро растет и не требует сложного ухода. Как его сажать и как за ним ухаживать, рассказало издание Zielona Interia.

Хрен является растением из семейства капустных, которое на протяжении веков ценили за лечебные и кулинарные свойства, а сегодня все чаще говорят о его применении для естественной защиты сада от клещей, кротов и грызунов. Его листья могут достигать более метра в высоту, образуя густые кусты из крупных листьев. Корень у хрена длинный, толстый и очень ароматный. Именно в нем содержатся соединения, отвечающие за характерный острый запах.

Хрен является одной из наименее прихотливых культур. Он неплохо чувствует себя даже в бедной почве, хотя лучше всего растет на плодородных и слегка влажных участках. Растение предпочитает солнечные места или полутень. Хрен выдерживает сильные морозы и очень рано начинает пробиваться из-под земли – уже в начале весны. Благодаря этому он может выполнять функцию естественного защитного барьера в течение большей части сезона.

Секрет действия хрена заключается в природных химических веществах, выделяемых корнями и листьями. Речь идет прежде всего об изотиоцианатах и горчичных маслах, которые имеют интенсивный раздражающий аромат. Кроты, которые ориентируются преимущественно с помощью обоняния, избегают мест с сильными запахами. Похожим образом реагируют и клещи – они не терпят летучих соединений серы, накапливающихся вокруг растения.

На практике это означает, что высадка хрена у забора, террасы или вблизи газона может ограничить активность незваных гостей. Впрочем, стоит помнить, что это не стопроцентная защита, а лишь вспомогательный природный способ обезопасить сад.

Для защиты участка хрен лучше всего высаживать вдоль ограждения, по краям участка и вокруг мест, где чаще всего проводят время люди. Он также хорошо приживается между грядками и под плодовыми деревьями. Саженцы размещают наклонно – под углом примерно 30-45 градусов, оставляя часть корня немного над землей. Между растениями стоит выдерживать расстояние около 30–40 см. Поскольку хрен быстро разрастается, многие садоводы высаживают его в отведенных местах или ограничивают рост корней специальными барьерами.

Чтобы усилить отпугивающий эффект, некоторые готовят натуральные средства для опрыскивания из листьев и корней хрена. Достаточно измельчить свежие части растения, залить водой и оставить на несколько часов. Таким настоем можно опрыскивать территорию возле террасы, садовые дорожки и места, где клещи встречаются чаще всего.

Для борьбы с кротами некоторые заливают интенсивный отвар хрена непосредственно в их норы. Сильный запах может заставить животных покинуть обжитое место.

