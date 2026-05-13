Как сделать газон зеленым, как с картинки: советы экспертов

Поскольку лето уже совсем близко, сейчас идеальное время уделить газону немного внимания. Правильный уход поможет траве сохранить роскошный здоровый оттенок зелени, независимо от того, какие сюрпризы готовит погода.

Но как правильно организовать стрижку, уход и график полива газонных растений? С этим вопросом издание Woman and Home обратилось к экспертам по садоводству Ричарду Баркеру и доктору Расселу Шарпу и те поделились своими профессиональными секретами. Вот четыре ключевых нюанса, на которые они указали.

Стрижка на правильной высоте

Может показаться, что кошение травы – дело элементарное, однако здесь есть свои нюансы, от которых зависит сочность газона. Специалисты отмечают, что распространенной ошибкой является слишком короткая стрижка. На первый взгляд кажется, что это поможет косить траву реже. На самом деле это приводит к "скальпированию" газона – удалению поверхности листа, необходимой для фотосинтеза, что существенно ослабляет растение.

Эксперты рекомендуют никогда не срезать более трети высоты травы за один раз. В ответ на такую бережную стрижку газон начнет выпускать новые побеги, что сделает его гуще и плотнее.

Подкормки

Удобрения нужны не только тогда, когда трава начинает желтеть; они содержат питательные вещества, которые делают цвет более насыщенным. Эксперты советуют использовать сбалансированные жидкие весенние удобрения, которые обеспечивают равномерный рост без резких скачков и спадов. Если нужен быстрый визуальный эффект, небольшое количество железа поможет сделать листья темнее и одновременно сдержит рост мха. Однако такая обработка должна быть лишь дополнением, а не основой питания.

Важно выбирать удобрения с хелатным железом, а не обычный сульфат железа, который быстро блокируется в почве и может повредить ее биологии. Также полезно знать тип почвы в вашем саду, чтобы точно корректировать состав и количество подкормки.

Глубокий и нечастый полив

Правильно настроенный график полива – главный секрет зеленого газона. Легкое, но частое увлажнение приводит к формированию поверхностной корневой системы, из-за чего трава становится слабой и уязвимой к засухе. Зато глубокий и нечастый полив стимулирует корни прорастать глубже, делая газон устойчивым и способным лучше усваивать питательные вещества из почвы.

Во время полива следует тщательно пропитывать землю на несколько сантиметров вглубь. Между процедурами почва должна просыхать, ведь корням нужна не только влага, но и воздух. В прохладные месяцы обычно достаточно естественных осадков, но в периоды длительной жары газон нуждается в дополнительной воде.

Уход за косилкой

Даже если вы косите газон не так часто, как следует, состояние ножей вашей косилки имеет решающее значение. Когда лезвие затуплено, оно не делает чистый срез, а разрывает и расщепляет стебли травы. Из-за такого повреждения они мгновенно теряют влагу, становятся желтыми или коричневыми.

Кроме создания визуальных дефектов, это также делает траву уязвимой к болезням. Эксперты советуют обязательно проверять и точить ножи на косилке весной, еще до начала активного роста. В идеале состояние лезвий стоит проверять два-три раза в сезон, чтобы гарантировать здоровый и чистый срез во время каждой стрижки.

