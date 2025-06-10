От кибербезопасности до новых креативных решений: топ-10 ключевых инсайтов с конференции IAB Connect 2025

В рамках фестиваля IAB Mixx Awards состоялась масштабная конференция IAB Connect 2025, которая собрала ведущих экспертов digital-индустрии. Более 50 спикеров поделились актуальными трендами, практическими кейсами и прогнозами развития отрасли.

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10 важнейших инсайтов, которые будут определять digital-маркетинг в 2025 году.

1. Кибербезопасность становится критически важной для брендов

В 2025 году выигрывают не те, кто громче рекламируется, а те, чья система выдержит кибератаку. Основные угрозы включают deepfakes, взлом соцсетей, атаки на подрядчиков и утечку персональных данных клиентов. Этого избежать поможет 5-шаговая система защиты: цифровой аудит коммуникаций, сегментация доступов, обучение команды, защищенная коммуникация и план действий при взломе.

2. Ритейл-медиа захватывает 20% рекламного рынка

По прогнозам IAB Europe к 2028 году почти треть всех расходов на ритейл-медиа будет поступать из оффлайна (34%). Магазины фактически станут физическим телевидением, что потребует от индустрии кардинальной перестройки подходов.

Но из-за критических ошибок маркетологов эффективность кампаний может не иметь ожидаемого результата. Ошибки: отсутствие конкурентного оффера, плохая аналитика поведения покупателя, использование только имиджевого креатива, однотипные баннеры и неучет доступности товаров.

3. Момент планирования покупки становится самый ценный для брендов

Три критические точки влияния:

Цифровой приоритет: 65% украинцев уже переключились на digital-каналы для получения информации об акциях. Это означает, что традиционные флаеры и листовки теряют эффективность. Мобильная готовность: каждый третий украинец (38%) активно использует специализированные приложения для поиска скидок. Это сигнализирует о сформированной привычке "умных покупок". Золотая секунда решения: 92% потребителей обязательно просматривают предложения перед покупкой. Это тот самый момент, когда потребитель максимально открыт к воздействию и готов изменить свой выбор.

4. OTT-платформы переосмысливают медиаландшафт

Digital-вещание уже преобладает над традиционным ТВ. Собственные каналы платформ (35-55%) догоняют коммерческое телевидение (40-50%), а 75% зрителей имеют подписки на стриминговые сервисы. Это заставляет пересмотреть стратегии медиапланирования.

5. Традиционные подходы к HR уже не работают ー мы имеем дело не просто с усталостью, а с коллективной травмой нации

Три критических вызова:

Невидимая эпидемия психического здоровья: 35% работников в креативных сферах имеют не "выгорание", а уже клиническую депрессию ー это не статистика, это крик о помощи.

35% работников в креативных сферах имеют не "выгорание", а уже клиническую депрессию ー это не статистика, это крик о помощи. Парадокс кадрового голода: при нехватке талантов лишь 11% вакансий доступны для ветеранов ー огромного резерва мотивированных и устойчивых кадров. Это показывает, насколько бизнес оторван от реальности и возможностей. Ветераны могут стать основой нового качества рабочей силы ー если бизнес научится с ними работать.

Революция в подходе к работе: эффективность сотрудников зависит не от количества рабочих часов, а от качества поддержки и ее индивидуального подхода.

6. Социальная составляющая бренда одновременно создает ценность для бизнеса и минимизирует риски компании

Она укрепляет и помогает развивать имеющиеся атрибуты бренда или общие атрибуты отрасли, а также создает или использует релевантные для потребителей ассоциации. И имеет заметное влияние на боли общества.

7. В маркетинге идеи становятся сильнее ограничений

Бренды могут стать друг для друга спасательным кругом, особенно во время кризиса и сокращения бюджетов. Когда спрашиваем "что создать вместе?" – рождаются настоящие истории.

8. Вертикальные форматы становятся ключевыми

Из-за большой доли потребления рилзов вертикальность рекламных форматов является ключом к эффективности кампаний. Геймификация рекламных форматов позволяет создать условия интересной игры с предложенным контентом и привлечь пользователя в большую интеграцию с брендом.

9. Украинская реклама решает социальные проблемы, которые игнорирует общество

Война создала невидимый барьер между теми, кто воевал, и теми, кто ждал. Проект "POGLYAD" – о выборе оставаться в Украине или нет, о решении строить будущее здесь, а не искать его за рубежом. "Оставаться рядом" становится актом мужества для обоих: мужчины и женщины.

Настоящая реклама может лечить общественные травмы. Бренды, которые берут на себя роль социальных врачей, получают глубокий уровень доверия потребителей. "POGLYAD" – это не кампания, это культурная миссия, которая формирует новый украинский нарратив о любви после войны. Мощность проекта в том, что он говорит о том, о чем все думают, но молчат.

10. Новые ниши требуют образовательного подхода

Для новых и зарегулированных ниш (таких как CBD-продукты в Украине) работает контент-контроль, образование через привлечение экспертов (врачи, ученые) и PR через работу с инфлюенсерами и опыт потребления.

Конференция IAB Connect 2025 продемонстрировала, что digital-индустрия Украины активно адаптируется к новым вызовам и возможностям. IAB Ukraine и ведущие коммуникационные группы представили Digital Media Market Overview (ММО): проанализировали экономическую ситуацию, использование диджитала украинцами и инвестиции в различные инструменты. В полном документе представлено сравнение диджитал-рынка Украины, Европы и мира, ключевые тренды и особенности размещения рекламодателей.

Ключевой месседж конференции: успех в 2025 году будет принадлежать тем, кто умеет сочетать технологические инновации с человеческими историями, создавая настоящую ценность для потребителей в быстро меняющемся digital-мире.