От гроз до летнего зноя: синоптики дали прогноз погоды на неделю. Видео

Пасхальная неделя приготовила для украинцев преимущественно сухую погоду, щедрую на тепло. В большинстве регионов будет солнечно, а температурные показатели будут оставаться высокими.

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О погоде в Украине на 22-25 апреля рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее прогнозам, в ближайшие дни не предвидится каких-либо выраженных синоптических процессов, будет достаточно однообразная ситуация.

22-24 апреля над большей частью территории Украины удержится поле повышенного атмосферного давления, хотя оно будет постепенно снижаться. Поэтому погода будет оставаться по-летнему теплой. Только в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны будет прохладнее.

В большинстве регионов погода без осадков. Однако определенная нестабильность будет в юго-восточной части страны и на западе, где в последующие трое суток местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. На остальной территории страны без осадков.

В конце недели, в пятницу, 25 апреля, с северо-запада уже будут поступать другие атмосферные фронты.

В такой синоптической ситуации ветер будет достаточно слабым, 3-8 м/сек. Однако пока будет продолжать поступать теплая воздушная масса.

Температура на этой недели в Украине будет достаточно однообразной. Ночью +8...+13, а днем "щедрые" +21...+26. Следует учитывать высокий уровень пожарной опасности, предупреждает синоптик.

Несколько прохладнее будет в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны, где дневные показатели составят +16...+22 градуса.

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