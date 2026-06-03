От дефиле 'Мотанка' до показа ANDRE TAN: как прошел фестиваль 'Мини Мисс Украина 2026'

27-й Национальный фестиваль моды и таланта "Мини Мисс Украина 2026" состоялся в Тернополе с 28 по 30 мая, объединив юных моделей, талантливых детей и ценителей украинской культуры из разных уголков страны. Нынешней концепцией фестиваля стала "Мотанка" – символ женской силы, оберега, украинских традиций и связи поколений, тонко переплелась с современной детской модой и сценическим искусством.

Видео дня

В течение трех дней фестиваля участники демонстрировали свои способности в конкурсных категориях "Таланты", "Модели" и "Амбассадоры", участвовали в показе национальной одежды и тематическом дефиле "МОТАНКА", которое стало одним из самых ярких событий мероприятия.

Особым событием фестиваля стала церемония награждения победителей, а также выступления звездных гостей – Светлана Тарабарова и Артем Котенко, которые подарили гостям праздничную атмосферу и музыкальный драйв.

Гран-при "Мини Мисс Украина 2026" получила Милана Будюк из г. Львов. Всего в фестивале приняли участие 52 участника из разных регионов Украины, в очередной раз доказав, что даже в непростые времена украинские дети продолжают творить, мечтать и вдохновлять.

В рамках "Мини Мисс Украины 2026" также состоялся Всеукраинский фестиваль дизайнеров и театров мод "Ukrainian Fashion Kids 2026", победу в котором одержал профессиональный колледж имени Вячеслава Черновола, г. Тернополь. Украшением фестиваля стал и звездный показ детской couture-коллекции ANDRE TAN, который традиционно соединил высокую моду, детскую непосредственность и актуальные fashion-тренды.

Традиционно во время проведения фестиваля состоялся благотворительный сбор "От сердца к сердцу". В этом году удалось собрать 100 000 гривен в поддержку Тернопольской областной детской больницы для приобретения аппарата быстрой промывки ран – важного оборудования для оказания неотложной помощи детям.

Спонсорами фестиваля стали: ТРЦ Подоляны, Kodi Professional, YES, Мезония, ЛИМО и PODUSHKA.UA.