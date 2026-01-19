От архаики, через модернизм, до бохо-фанка: во Франции пройдут Украинские сезоны культуры

Этот проект переносит в Париж многослойный культурный ландшафт Украины, представляя 45 новых работ двадцати пяти дизайнеров и художников. Украинский неофольклор предстает здесь не как декоративная стилизация, а как современный язык дизайна и манифест культурной устойчивости.

Видео дня

Война и постоянная угроза культурной колонизации только обострили стремление к свободе мышления, формы и самовыражения – принципов, лежащих в основе современного украинского дизайна.

Каждый объект является результатом внутренней рефлексии, в которой исторические традиции вступают в диалог с современными технологиями, а глубокое ремесленное знание сочетается с модернистским подходом к форме и материалу. Украинский неофольклор невозможно осмыслить вне контекста украинского модернизма первой половины ХХ века – культурного феномена, ставшего первой радикальной попыткой соединить архаические источники с языком модерности. Именно этот модернизм утвердил способ мышления через структуру, ритм и материю, а не через декоративный нарратив, и продолжает формировать логику украинского дизайна и сегодня.

Этот современный язык дизайна рождается из корней, уходящих тысячелетиями – до дохристианских времен. Одним из ключей к прочтению украинского неофольклора для меня являются четыре стихии: Земля, Огонь, Воздух и Вода. Каждый объект интерпретирует их вневременную силу – через материю, форму или идею.

Украинские дизайнеры не воспроизводят формы прошлого, а активируют их внутренние принципы – ясность, структуру и творческую свободу, заложенные в культурном ДНК Украины. Даже во времена войны этот язык дизайна сохраняет юмор, жизненную энергию и эмоциональную силу.

На Maison&Objet украинский неофольклор представлен как живая и динамичная эстетика, укорененная в традиции, сформированная модернизмом и полноценно включенная в современный международный дискурс дизайна. После салона Maison&Objet проект будет представлен в Культурном центре Украины в рамках Украинских сезонов культуры во Франции с 22 января по 9 февраля.

Куратор проекта: Sana Moreau

Реализация проекта стала возможной благодаря долгосрочной поддержке салона Maison&Objet.

Под патронатом Посольства Украины во Франции.

Организатор : Galerie Sana Moreau

Главный партнер: Green & White Gallery

Вдохновляющий партнер: Inspire Forum / Ivanna Bertrand

Технический партнер: Indi People

Флористический партнер: Fitoart