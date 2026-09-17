От +4 до +28: в Гидрометцентре объяснили, когда в Украине наступит настоящая осень

Сентябрь пересек "экватор", однако погода в Украине остается почти летней. Продолжается метеорологическое лето – период, когда среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +15 градусов. В течение ближайшей недели действительно похолодает, в отдельных регионах ожидаются очень прохладные ночи, но все равно осенний температурный порог достигнут не будет. Впрочем, синоптики не исключают, что конец лета и начало осени наступит уже в конце следующей недели.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела коммуникаций со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

Какой будет погода в Украине в конце рабочей недели и на выходных

В ближайшие дни в Украине немного похолодает. Температура воздуха снизится на несколько градусов, особенно ночью, а также пройдут дожди. Так, в пятницу в большинстве западных и северных областей синоптики прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь, а на остальной территории осадков не ожидается. В то же время на западе и в Житомирской области ночью и утром будет туман.

Ночью ожидается +8…+13 градусов, днем +20…+25 градусов, на западе и в Житомирской области будет немного прохладнее, +17…+22 градуса.

В субботу небольшой кратковременный дождь ожидается в большинстве северных областей, на остальной территории осадков не будет. В то же время в северо-восточной части Украины, в западных областях и в Житомирской области ночью и утром будет туман. Что касается температурного фона, то в ночные часы синоптики прогнозируют +10… +15 градусов, а днем +20… +25 градусов.

В воскресенье на всей территории Украины будет преимущественно без осадков, а температура будет довольно комфортной. Ночью синоптики обещают +10… +15 градусов, днем +20… +25 градусов, а на юге страны будет даже жарко, до +28 градусов.

Какой будет погода в Украине на следующей неделе

В понедельник на западе Украины и в большинстве северных и центральных областей, а также днем в Одесской области синоптики прогнозируют дожди, местами с грозами. На остальной территории осадков не ожидается. Температура ночью составит +10… +15 градусов, днем +15… +20 градусов. Зато на юге, востоке и в Днепропетровской области будет теплее, +21… +26 градусов.

Таким образом, и в начале следующей недели осенний температурный порог не будет преодолен. "Пока что мы остаемся в пределах метеорологического лета, комфортного начала осени", – отметила синоптик.

Прогноз погоды на ближайшие дни пока носит лишь консультативный, то есть предварительный, характер. Согласно ему, в период с 22 по 24 сентября, со вторника по четверг, погода в стране может быть дождливой и довольно ветреной. В то же время уже в пятницу погода снова изменится – дожди прекратятся, установится спокойная и стабильная погода.

При этом ночные температуры на большей части территории страны снизятся. Синоптики прогнозируют +4…+11градусов, на юге и востоке страны до +14 градусов. В дневные часы в большинстве областей днем будет +9… +16 градусов, на юге 22 сентября и на юго-востоке страны +16… +21 градус.

Таким образом, пока синоптики не могут ответить, сменится ли на следующей неделе метеорологическое лето метеорологической осенью. "Да, мы ожидаем незначительного похолодания, но для того, чтобы говорить о наступлении метеорологической осени, необходим длительный переходный период, то есть несколько дней со среднесуточной температурой ниже +15 градусов. Возможно, на следующей неделе синоптическая ситуация изменится, и когда прогноз обновится, мы узнаем, продолжится ли метеорологическое лето или наступит метеорологическая осень", – пояснила Оксана Скляр.

Подробный прогноз погоды по регионам Украины

Украинский гидрометцентр обнародовал карты погоды на период до 21 сентября, которые демонстрируют определенную тенденцию к снижению температуры в Украине.

Так, в пятницу, 18 сентября, на всей территории страны ожидается погода с прояснениями. В западной части и на севере возможны кратковременные дожди. Самая прохладная ночь ожидается на северо-востоке, где будет +10… +12 градусов. Зато в Одесской области температура воздуха ночью может достигать +18 градусов. Днем прохладнее всего будет на западе и севере, до +19…+21 градуса. В то же время на юге материковой Украины столбик термометра поднимется до +24 градусов.

В субботу, 19 сентября, на севере и в центре возможны кратковременные дожди. На остальной территории будет преобладать погода с прояснениями. Температура воздуха будет довольно комфортной. Ночью ожидается от +10 градусов в Закарпатье до +18 в Одесской области. Днем температура воздуха будет колебаться от +19 градусов на севере до +25 градусов в Закарпатье, на юге и юго-востоке страны.

В воскресенье, 20 сентября, на большей части территории страны установится солнечная погода. Лишь в отдельных районах на западе и юге возможна облачность и кратковременные дожди. При этом температура будет несколько выше, чем накануне. Ночью на западе, севере и северо-востоке будет +11… +14 градусов, а в центре, на юге и юго-востоке +13… +16 градусов, в Одесской области до +19 градусов. В дневные часы везде будут преобладать комфортные температуры на уровне +21…+26 градусов.

В понедельник, 21 сентября, в Украине будет дождливая погода. Осадки прогнозируются почти везде, кроме юга, юго-востока и Сумской области. На севере и западе ожидается значительное похолодание. Здесь дневные температуры почти сравняются с ночными: ночью +14… +17 градусов, днем +13… +17 градусов. На остальной территории будет несколько теплее: ночью до +19 градусов в Одесской области, днем до +24…+26 градусов на юге и юго-востоке страны.