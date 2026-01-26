От 17 градусов мороза до 9 тепла: синоптики дали контрастный прогноз погоды на вторник в Украине. Карта

Вторник, 27 января, для украинцев будет облачным, также он принесет резкие контрасты температур: от 17 градусов ниже нуля на востоке до 9 градусов тепла на юге. Погоду также осложнит сильный ветер в большинстве областей.

Таким прогнозом погоды поделились синоптики Укргидрометцентра. По данным специалистов, в этот день ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с. Также прогнозируются умеренные снегопады, в частности, на правобережье возможен мокрый снег с дождем.

Ночью на востоке Украины а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях термометры покажут от -11 до -17 градусов. Днем в этих регионах ожидается от 3 до 8 градусов мороза.

На остальной территории нашей страны, по прогнозам синоптиков, ожидается от 0 до -5 градусов. На западе страны температура будет колебаться от -2 до +3.

В то же время несколько теплее вторник будет для жителей Закарпатья и Одесской области – там ожидается от +1 до +6 градусов. Теплее всего будет в Крыму, где термометры покажут до 9 градусов тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, начавшаяся неделя принесет долгожданное после затяжных сильных морозов потепление. Оттепель будет сопровождаться туманом и осадками – преимущественно в виде дождя.

