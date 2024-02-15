От +12 до морозов и снега: синоптик предупредила о погодных контрастах в Украине. Карта

В пятницу, 16 февраля, Украину ждут значительные температурные контрасты и местами осадки в виде мокрого снега. Если ночью на Луганщине ударит мороз до -7 градусов, то на Закарпатье днем ожидается до +10...+12.

Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 16 февраля теплее всего будет в западных областях Украины, максимально +7...+12 градусов.

Холоднее всего будет на востоке, в течение дня 0...-3 градуса мороза, ночью до -7, прогнозирует синоптик.

В центральных областях: в Полтавской и Черкасской областях днем -1...+3 градуса, в Днепре и области около нуля, в Кропивницком и области и в Винницкой области +3...+6.

На севере страны днем -2...+3 градуса. На юге столбики до +4...+9 градусов.

Ветер восточный и юго-восточный, умеренный, на востоке – порывистый.

В западных областях преимущественно солнечная погода, на остальной территории – облачно.

В Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской области ожидается мокрый снег.

В Киеве ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4 градуса. Облачно, без существенных осадков.

"В ближайшее время в Украине дневная температура воздуха не будет опускаться ниже нуля, только "плюсы", разве на востоке какой-то малыш-"минус" вырвется временно от мамкиной атмосферной юбки. Тем не менее, температурный режим будет достаточно комфортным, сильных морозов не видно. А видно, что уже половина февраля прошла и скоро – март", – отметила Наталья Диденко.

В Укргидрометцентре в свою очередь предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине 16 февраля. В западных и северных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м, объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным метеорологов, в субботу, 17 февраля, в Украине без осадков, за исключением Закарпатья, Львовщины и Волыни, холоднее всего будет на востоке, где ночью ожидается до -6 мороза.

В воскресенье 18 февраля осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на значительной территории. Сухо будет только на востоке и юге Украины.

В понедельник, 19 февраля, мокрый снег ожидается на юге и востоке, а минусовые температуры "сместятся" на север.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптиков, в марте зима еще даст о себе знать. В начале весны в Украине ударят морозы до -7 градусов, будет идти снег и мокрый снег с дождем.

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