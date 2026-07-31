Остановить стихию: украинские спасатели отправились во Францию, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами. Фото

Украина направила своих спасателей во Францию, чтобы помочь в ликвидации масштабных лесных пожаров. В состав миссии вошли десятки специалистов и специализированная техника.

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Помощь оказывается в рамках европейского механизма гражданской защиты. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Украинская миссия помощи

По поручению президента Владимира Зеленского во Францию отправился сводный отряд из 70 украинских спасателей. Вместе с ними направлено 15 единиц специализированной техники.

Миссия осуществляется в рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза, который предусматривает взаимопомощь между странами в случае чрезвычайных ситуаций.

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский сообщил, что накануне провел онлайн-беседу со своим французским коллегой Лораном Нуньесом. Стороны обсудили детали работы украинских спасателей на территории Франции.

"В случае дополнительной необходимости мы готовы направить на помощь в тушении лесных пожаров авиацию ГСЧС", – отметил министр.

Также он поблагодарил французскую сторону за высокую оценку работы украинских подразделений и подчеркнул готовность к дальнейшему расширению сотрудничества.

Выговский подчеркнул, что украинские спасатели обладают значительным опытом работы в сложных условиях. Ежедневно они ликвидируют последствия российских атак, тушат масштабные пожары и проводят поисково-спасательные операции.

Несмотря на войну и постоянные обстрелы, Украина продолжает оказывать помощь партнерам и демонстрирует готовность поддерживать другие страны в кризисных ситуациях.

Напомним, во Франции продолжают бушевать лесные пожары. На юго-западе страны огонь приблизился к одному из важнейших оборонно-промышленных районов страны вблизи Бордо.

Из-за этого под угрозой оказались предприятия, где производят компоненты для баллистических ракет, ракетные двигатели и истребители. Кроме того, вблизи зоны пожаров находятся как минимум семь промышленных объектов класса Seveso, где хранятся или используются взрывоопасные вещества.

Как сообщал OBOZ.UA, со вторника, 28 июля, во Франции началась новая волна жары, которая станет уже четвертой за это лето. Максимальных значений температура достигнет в среду, 29 июля, когда в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до 40 градусов.

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