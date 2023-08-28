Продовжуємо наш трилер "Особливості закупівель Міністерства оборони".

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А тепер про аптечки та медичне забезпечення ЗСУ. Бо кількість тегів мене особисто в різних дописах не дає можливості просто не пояснити ситуацію і мою позицію по ній.

Тепер в серіях, як ви любите.

Серія перша: "Хто кому Рабінович".

Я не знаю, в якому саме році відбулось перерозподілення фінансування і навіщо, але воно відбулось.

На сьогодні Міністерство оборони закуповує за двома напрямками:

Зброя.

Тилове забезпечення.

Закупівля ВСІЄЇ медицини і фінансування на неї передано Командуванню Медичних сил Збройних Сил України.

Серія друга "Екскурс в історію".

У далекому 2014 році, вже при міністрі Полтораку, медичний департамент очолював такий собі Андронатій, а закупівлями займався такий собі Володимир Прудніков. Полтораку вони лишились у спадок.

Десь під кінець 2014 року саме Прудніков був зпійманий на корупційному скандалі, і йому, і Андронатію було запропоновано, або піти відпочивати на пенсію, або піти також відпочивати, але в СІЗО. Мені шкода, що на той час їх не відправили в СІЗО, але це було не моє рішення.

У травні 2022 року цей самий Прудніков десь був витягнутий з шафи Остащенко Тетяною, Командувачкою медичних сил, і абсолютно "неочікувано" ця людина знову була призначена відповідальною за закупівлю по медичному напрямку.

Серія третя : "Так, що по закупівлях?"

Ті документи, які бачила я, а це відбулось без участі пані Тетяни, яка вийшла з комунікації зі мною рівнесенько після початку скандалу по турнікетах – все віддавалось на децентр.

Поясню.

Коли закупівлі централізовані, їх ще можна і відслідкувати, і проконтролювати.

Коли закупівлі передаються на децентр - у військову частину, у шпиталь - там контролювати стає складніше.

Весь цей час я намагалась вийти в контакт з пані Тетяною і отримати хоч якісь документи, і зрозуміти що ж таки відбувається. Але марно.

Я бачила її на засіданні Комітету з питань національній безпеки та оборони, де розглядалось питання неякісних аптечок та турнікетів.

До речі, на Комітет був переданий лист Главкома з проханням передати закупівлю медицини з Командування медичних сил на Міністерство оборони.

Дуже хочу сподіватися, що рішенням Комітету це було зроблено, але поки такої інформації я не маю.

Серія четверта : "Кінці в воду?"

Так що з Прудніковим?

А його звільнили 29.07.2023 року, якраз в розпал скандалу по турнікетах та аптечках.

Певно, пані Тетяна пішла простим шляхом за принципом "нет тела, нет дела".

Але ніт, це вже принципова позиція, певно моя, те, що було не зроблено в 2014 році, а саме - відправити його в СІЗО, має відбутися зараз.

Серія пʼята "Це армія, дєтка"

Я взагалі не здивована жодному скандалу по турнікетах.

Я взагалі не здивована суворій догані медику, який взяв на себе сміливість заявити про неякісні турнікети і просто "позорні" аптечки, з огляду на те, що вже 10 років війни.

Я нічому не здивована.

Хоча у нас є прекрасні вітчизняні виробники турнікетів і прекрасні вітчизняні виробники кровоспинних, але вони нікому нецікаві.

Я взагалі не здивована інформації, яка зʼявилась щодо продажу гуманітарних аптечок.

І хотіла б передати особистий привіт пані Тетяні, а ще додати, що маю надію, що правоохоронні органи таки доведуть цю справу до кінця, бо те, як ви крали, настільки тупо, що навіть нудно.

І вже ніхто не злізе з вас із цим питанням.

"Пилите, Шура, они золотые" (с)

to be continued

І ще, ви памʼятаєте, розповсюдження допису якимось дивним чином прискорює події.