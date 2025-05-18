Основатель и первый ректор Одесской консерватории Витольд Малишевский: возвращение через сто лет

Чаще всего Витольд Малишевский значится в справочниках и энциклопедиях, включая Украинскую советскую энциклопедию 1981 года, как "польский композитор и музыкальный педагог". Реже, но все-таки можно встретить упоминание о его принадлежности к "русской культуре", и при этом – ни слова об Украине, в которой Витольд Иосифович родился, прожил большую часть жизни – а это почти полвека, и в культуру которой как основатель и первый ректор Одесской консерватории внес значительный вклад.

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В какой-то степени этот факт можно объяснить тем, что Украина советского периода сама отказалась от Малишевского, за эмиграцию в Польшу объявив его предателем и вычеркнув упоминание о нем из всех источников на целых сто лет. Но время все расставляет по своим местам: о нем пишут все чаще, а с недавних пор имя Витольда Малишевского носит одна из улиц Одессы, находящаяся в Хаджибейском районе города, – она расположена между улицами Святослава Рихтера и Радостной.

Сын политического ссыльного

Витольд Иосифович Малишевский родился в июле 1873 года в городе Могилев (в то время Подольской губернии), ныне – Могилев-Подольский Винницкой области Украины. Его отец, поляк Иосиф Малишевский, был отправлен в ссылку за участие в польском восстании 1863 года. Ему повезло: многих его соратников отправили в Сибирь, но Малишевского-старшего выслали на Кавказ, до которого он не доехал, осев в Украине. Когда отец отбыл срок ссылки, семья переехала в тихий – "сонный", как говорили его жители, – Житомир, где Иосиф устроился на работу в банк. Должность позволяла не только безбедно жить его семье, но и дать хорошее образование детям – сыновьям Станиславу и Витольду.

Любимый ученик Римского-Корсакова и Глазунова

Музыкальное образование Витольд получил в Тифлисе (современный Тбилиси), где его педагогом был знаменитый композитор и педагог Ипполитов-Иванов, и в Санкт-Петербурге, на курсах контрапункта, фуги и композиции в консерватории. Параллельно он учился в университете и Военно-морской академии, но музыка все-таки влекла Малишевского больше, чем другие его занятия – математика и медицина. Любимый ученик Римского-Корсакова, который ценил не только талант, но и трудолюбие Малишевского, написав, что он "очень способен и усерден", и Глазунова, также говорившего о нем в превосходных степенях, в последний год учебы получал повышенную стипендию. По окончании консерватории Витольд, как композитор, выиграл несколько конкурсов знаменитого "Беляевского кружка", что было не только очень почетно и престижно, но и выгодно – победителю полагалась солидная премия. К тому же его основатель – меценат Беляев – на свои средства издавал произведения Витольда Иосифовича: три симфонии, три струнных квартета, сонату для скрипки и фортепиано. Тем не менее с карьерой в столице Малишевскому пришлось распрощаться: из-за слабых легких (склонность к чахотке он унаследовал от отца) врачи посоветовали Витольду Иосифовичу сменить промозглый северный климат на теплый южный, лучше всего – морской.

Директор музыкального училища и ректор консерватории

В 1908 году Малишевский переехал в Одессу, где по рекомендации Римского-Корсакова, Глазунова и Рахманинова занял вакантную должность директора музыкального училища. Витольд Иосифович провел в учебном заведении реформы – как творческие, так и административные, которые вывели обучение на высокий уровень. Поэтому, когда с подачи самого Малишевского было принято решение о создании в Одессе консерватории, лучшего ректора для нее было не найти. Очень скоро вновь открывшееся учебное заведение если и не превзошло столичные, то стало с ними вровень. Помимо чисто музыкальных дисциплин, здесь был открыт и "класс энциклопедии": ректор заботился о том, чтобы его ученики не только прекрасно овладели инструментами и искусством композиции, но и были начитанными и широко образованными людьми. Всего Малишевский руководил учебным заведением в течение восьми лет, и его работа пришлась в том числе и на самые сложные, опасные, голодные и холодные годы, когда нельзя было достать ни продуктов, ни дров – Первую мировую войну, октябрьскую революцию, Гражданскую войну. Витольд Иосифович талантливо проявлял себя с самых разных сторон – был блестящим композитором, дирижером, педагогом и музыковедом, дирижировал в Одесском оперном театре, руководил городским симфоническим оркестром, писал теоретические труды. По созданному им в Одессе "Учению о модуляциях" до сих пор учатся студенты музыкальных вузов.

Переезд в Польшу

Когда в Одессе окончательно утвердилась советская власть, Малишевский очень быстро понял, что не сможет работать в условиях, которые создали ему – да и одесской культуре вообще – большевики. Новое руководство основывалось не столько на художественных принципах, сколько на идеологии, а в консерваторию стали принимать не талантливых, а политически подкованных абитуриентов "правильного" – крестьянско-пролетарского – происхождения. В 1921 году Витольд Иосифович с семьей уехал в Польшу, где его оценили по достоинству. Проработав несколько лет в качестве профессора Варшавский консерватории, он был назначен на должность директора Высшей музыкальной школы имени Фредерика Шопена. Малишевский также был председателем Первого международного конкурса пианистов и работал директором музыкального отдела в министерстве образования Польши. Особой популярностью у публики пользовались устраиваемые им "Вечера в замке": в старинных интерьерах при свечах звучала музыка Шопена и читались его письма, что создавало полный эффект присутствия знаменитого композитора. Не прекращал Малишевский и работать над собственными произведениями, всего же его богатое творческое наследие включает десятки произведений самых разных жанров, в том числе пять симфоний, оперу-балет "Сиена", балет "Борута", реквием и мессу. Среди его учеников – выдающиеся композиторы и дирижеры Витольд Лютославский, Владимир Дукельский, Николай Вилинский, Климентий Корчмарев, Семен Штейберг, Феликс Рыбицкий и многие другие.

"Дядя Толя"

У Витольда Иосифовича была не очень большая, но дружная семья, в которой царили любовь и лад. В их одесской квартире на улице Нежинской, 24, всегда было многолюдно, шумно и весело – хозяева часто принимали гостей, устраивая застолья и музыкальные вечера. Со своей женой, выпускницей института благородных девиц Ниной Антоновной Макаревич, Малишевский познакомился еще в Петербурге. Там появилась на свет их старшая дочь Маргарита, а две другие – Магда и Калерия – родились уже в Одессе. Когда в 1916 году старшая дочь умерла от дифтерии, в семью на воспитание взяли двух родственниц – племянницу Нины Антоновны и дочь двоюродной сестры Витольда Иосифовича. Девочки называли Малишевского "дядя Толя". Судьбы родных дочерей Витольда Иосифовича сложились по-разному: Магда, которой передались отцовские гены, стала профессором Варшавской консерватории, а Калерия, всю жизнь прожившая в США, – экономистом.

Витольд Малишевский не дожил полтора месяца до начала Второй мировой – он умер 18 июля 1939 года в аристократическом предместье Варшавы Залесье. Ему было 66 лет.