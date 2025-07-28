Основали еще до нашей эры: какой город самый старый в Украине

Среди многочисленных древних городов Украины особое место занимает Белгород-Днестровский – город, основанный еще в IV веке до нашей эры. За свою историю он знал и греческих колонистов, и римских легионеров, и кочевников из Великой степи. Город не раз менял название, но всегда оставался важным стратегическим, торговым и оборонительным пунктом.

Видео дня

По сей день поражает своей масштабностью и сохранностью одна из самых мощных фортификаций Восточной Европы Аккерманская крепость. OBOZ.UA рассказывает об истории Белгород-Днестровского.

История Белгород-Днестровского берет начало с античного полиса Офиуса ("город змей"), заложенного греками-милетцами на острове между рукавами Днестра.

Впоследствии поблизости появилось еще одно поселение – Тира, основанная скифами. Из-за природных изменений, в частности, поднятия уровня Мирового океана, Офиус затопило, и жители переселились в Тиру. Здесь возникла уникальная культура скифо-эллинов – сообщества, сочетающая черты греческого и степного мира.

Впоследствии Тира стала важным опорным пунктом Римской империи, после завоевания Дакии в 107 году. Однако город неоднократно подвергался нападениям готов, гуннов, а впоследствии и славян. После разгрома римских провинций Тира постепенно потеряла античное величие, однако не исчезла.

После прихода гуннов и позже – славян Тира продолжила свое существование под новыми названиями. В VII веке здесь поселился хан Аспарух – основатель Первого Болгарского царства. Именно тогда в регионе окончательно утвердились восточные славяне, в частности племя тиверцев, которые отстроили разрушенный город и назвали его Белый Город – за белый известняк, который использовался в строительстве.

Город неоднократно подвергался атакам со стороны печенегов, половцев, татар. В XII веке он входил в состав Галицко-Волынского княжества, а в 1241 году был захвачен Золотой Ордой, получив тюркское название Ак-Либа.

В конце XIII века город перешел под контроль генуэзских купцов. В этот период снова менялись названия: Аспрокастро (Белый замок), Мальвокастро (Зеленый замок), Монкастро (Замок на горе). Впоследствии, в 1362 году, когда жители восстали против генуэзцев, закрепилось название Маврокастро – Черный замок.

Крепость, возведенная в эти века, стала символом города. Ее стены длиной 2 км и 26 башен, частично сохранившиеся по сей день, свидетельствуют о масштабе и оборонительной мощи. Она имела внешний ров, который в случае нападения заполняли водой, и сложную систему ворот и внутренних проходов.

В 1395 году город захватил авангард войска Тимура, но впоследствии он снова вернул себе автономию и активно развивался как ремесленный и торговый центр. Здесь изготавливали музыкальные инструменты, монеты, развивали ремесла, а сам Белгород занимал заметное место в региональной экономике.

Белгород-Днестровский неоднократно становился ареной казацких походов и геополитических изменений. Еще в 1517 году запорожские казаки под предводительством Предслава Лянцкоронского совершили первый известный рейд под город.

В 1574 году 600 казаков на 25 чайках под командованием Фомы Покотило атаковали османский Аккерман, оказывая поддержку молдавскому господарю Ивану Лютому. Они ненадолго захватили порт, но крепость устояла.

В 1595 году состоялся новый мощный поход – на этот раз под руководством гетмана Григория Лободы, в результате которого казаки взяли как город, так и крепость.

В XVII веке запорожцы продолжали совершать походы на город. В 1637 году состоялась битва между буджакскими татарами и союзом крымской орды и отряда запорожцев, возглавляемого гетманом Павлом Бутом (Павлюком). Победу одержали крымцы, но восстание ногайцев впоследствии подорвало их успех.

После поражения Мазепы в битве под Полтавой в Бессарабию переселились казаки-мазепинцы во главе с Филиппом Орликом.

Во время русско-турецких войн XVIII века запорожские части неоднократно участвовали в боях под Аккерманом. В частности, в 1789 году, когда город взяли войска под командованием генерала Виктора фон Ангальта, в штурме участвовали и украинские казаки.

Согласно Бухарестскому миру 1812 года, край перешел к Российской империи, татары были выселены, а регион активно заселялся болгарами, гагаузами, немцами и крестьянами-беглецами.

В XIX веке крепость потеряла стратегическое значение. В 1832 году ее исключили из списка военных объектов, а впоследствии чуть не разобрали на камень – впрочем, ее спасла не культурная забота, а экономика: дешевле было добывать известняк в карьерах.

Сегодняшний Белгород-Днестровский – это не только украинский город с древней историей, но и один из старейших непрерывно заселенных городов Европы. Его прошлое – это история многочисленных цивилизаций, которые оставили свой след в культуре, архитектуре и памяти. А Аккерманская крепость до сих пор возвышается над Днестровским лиманом как молчаливый свидетель великих событий прошлого.

Ранее OBOZ.UA публиковал архивные фото Белгород-Днестровского.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.