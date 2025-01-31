Один из старейших городов Украины: Белгород-Днестровский на архивных фото

Первое упоминание о Белгороде-Днестровском датируется IV веком до нашей эры, когда на его месте существовало древнегреческое поселение Офиусса, позже – Тира. В течение истории город находился под властью разных государств, в частности Греции, Римской империи, Византии, Золотой Орды, Молдавского княжества, Османской империи и Румынии.

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В сети показали архивные фото города. Историки говорят, что поселения основали древние греки еще в 498 году до нашей эры во время колонизации Причерноморья.

В 1999 году город праздновал важную дату – 2500 лет с момента основания. ЮНЕСКО признала это Белгород-Днестровский одним из самых древних городов на планете.

Сегодня на его территории расположено немало исторических памятников, в том числе археологический комплекс античного города Тира. Кроме того, здесь прекрасно сохранилась Аккерманская крепость – каменная цитадель, строительство которой, вероятно, началось еще в XIII веке во времена генуэзцев, а современный вид она приобрела во время османского правления.

Сначала поселение называлось Офиусса, затем – Тира. Во времена Киевской Руси город значится в летописях как Белград, позже – Аспрокастро, потом имел еще много изменений. В состав Украинского государства в 1918 году город входил под названием Аккерман.

После падения античной Тиры на ее месте возникло несколько поселений, а в XIV веке город стал важным форпостом Генуэзской республики. Генуэзцы построили в каменную крепость, которая стала основным архитектурным памятником современного Белгорода-Днестровского. Эта крепость, известная как Аккерманская, сохранилась до наших дней и является одним из главных туристических объектов города.

В XV веке город попал под владычество Османской империи и стал важным военным и торговым центром. На протяжении нескольких веков Белгород-Днестровский был под османским контролем, что также повлияло на его культуру и архитектуру.

В 1812 году, после окончания русско-турецкой войны, Белгород-Днестровский попал под контроль русской империи.

Белгород-Днестровский славится не только крепостью, но и уникальными культовыми сооружениями разных эпох и культур.

Одним из таких храмов является скромная, но значимая Армянская церковь Богородицы. Каменная постройка Т-образной формы, вероятно, была возведена еще в XIV веке, хотя претерпела изменения и перестройки в XIX веке. Ее архитектурный стиль сочетает элементы разных эпох – от готики до классицизма. Интересно, что храмов такого типа в Украине осталось всего два, что делает его особенно ценным.

Рядом с церковью находится Сарматский склеп, датируемый III веком нашей эры. Этот исторический артефакт, хотя и потерпел разграбление в древности, все еще поражает своим величием. Склеп был перенесен сюда с песочного карьера и является ценным свидетельством культурного разнообразия региона.

Еще одним уникальным памятником является Греческая церковь, возведенная в конце XV – начале XVI веков. Архаическое сооружение поражает своей массивностью и толстыми стенами, построенными из пиленого известняка. Церковь выглядит просто и одновременно величественно, а ее колокольня, хотя и была достроена позже, гармонично сочетается с общим архитектурным стилем.

Особого внимания заслуживает также подземная церковь святого Иоанна Сучавского. Храм, датированный XIV-XIX веками, был возведен над колодцем, где, по легенде, погиб мученической смертью молдавский купец Иоанн.

Посещение Белгород-Днестровского позволяет не только насладиться красотой пейзажей и архитектуры, но и почувствовать дух прошлых эпох, погрузиться в глубину истории и культуры этого уникального города.

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