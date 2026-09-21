Осеннее равноденствие 2026 года: какие существуют ритуалы на счастье и защиту

Осеннее равноденствие издавна воспринималось как символическая граница между теплой и холодной частями года. В народных традициях этот период связывали с завершением полевых работ, благодарностью за урожай, наведением порядка в доме и подготовкой к зиме.

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Со временем вокруг равноденствия возникло немало примет и обрядов, призванных обеспечить достаток, удачу и защиту дома. OBOZ.UA публикует древние ритуалы и подчеркивает, что сегодня их следует воспринимать прежде всего как часть фольклора и сезонных традиций, а не как способы реально повлиять на будущее.

Когда наступит осеннее равноденствие в 2026 году

В 2026 году осеннее равноденствие приходится на 23 сентября. В Киеве оно наступит в 03:05.

В этот момент центр Солнца пересечет небесный экватор в направлении Южного полушария. Для нас это будет означать начало астрономической осени.

Несмотря на название, день и ночь в день равноденствия не являются абсолютно одинаковыми по продолжительности. На видимое время восхода и захода Солнца влияют атмосферная рефракция и способ определения момента появления солнечного диска над горизонтом.

Например, в Киеве 23 сентября продолжительность светового дня составит примерно 12 часов 9 минут, а почти точное соотношение в 12 часов придется уже на следующие дни.

Что традиционно делали в день осеннего равноденствия

В народной культуре это время ассоциировалось с завершением одного природного цикла и началом другого. Люди старались завершить незавершенные дела, прибрать в доме, перебрать запасы и избавиться от вещей, которыми больше не пользовались.

Символически это воспринималось как возможность не переносить в новый сезон лишний беспорядок, долги или давние обиды.

Поэтому и сегодня равноденствие можно использовать как повод:

навести порядок в доме;

завершить давно отложенные дела;

отдать или выбросить ненужные вещи;

провести время с семьей;

приготовить блюда из осенних продуктов;

вспомнить приятные события года и подвести собственные итоги.

Мед – символ достатка

Во многих осенних традициях особое место занимали продукты нового урожая, в частности мед. Его связывали с достатком. Мед добавляли в выпечку, чай или подавали вместе с яблоками и орехами.

Один из простых современных вариантов такого символического ритуала – приготовить вечером чай с медом и поделиться им с близкими.

Никакого доказанного влияния на удачу такое действие, конечно, не оказывает, но вполне может стать уютной семейной традицией.

Рябина как оберег для дома

Рябина с ее ярко-красными ягодами издавна занимала особое место в народной символике. Ее ветки и плоды использовали для сезонных украшений и оберегов. Считалось, что они способны защитить дом от злого влияния.

Для этого из ягод делали небольшие венки или ожерелья и вешали их у входа или окна. Сегодня подобный обычай можно повторить просто как красивый осенний декор.

Выпечка на изобилие

Еще один древний обычай – готовить к началу холодного сезона домашнюю выпечку.

В пироги или булочки добавляли то, чем богата осень:

яблоки;

груши;

мед;

орехи;

корицу;

сезонные ягоды.

Особое значение имело то, что угощением делились с другими. Щедрость символизировала пожелание благополучия для всей семьи.

Поэтому даже без мистического подтекста традиция испечь осенний пирог и пригласить близких к столу прекрасно подходит для этого дня.

Символический ритуал очищения

Осеннее равноденствие часто связывают с балансом, поэтому одна из самых распространенных современных практик – избавление от лишнего. Можно перебрать шкаф, отдать вещи, которыми давно не пользуетесь, очистить рабочий стол или наконец-то закончить дело, которое постоянно откладывается.

Некоторые люди также записывают на бумаге то, что хотели бы оставить в прошлом: старые обиды, вредные привычки или вещи, утратившие значение. Это не магический ритуал, а скорее способ психологически обозначить завершение определенного этапа.

Как почитали умерших

В некоторых народных традициях осенний период был связан и с памятью о предках. Частью угощения можно было символически поделиться с природой – например, оставлять зерно или корм для птиц.

Сегодня, если хочется поддержать эту традицию, лучше выбирать корм, который действительно безопасен для конкретных видов птиц, а не отдавать им сладкую или соленую человеческую выпечку.

Чего не советовали делать

Жестких общепринятых запретов, связанных именно с днем осеннего равноденствия, нет. В современных эзотерических трактовках часто советуют избегать ссор, конфликтов, спешки и чрезмерной нагрузки.

Такие рекомендации не имеют особого мистического обоснования, но провести день спокойнее, дать себе возможность отдохнуть и не ввязываться в лишние споры может быть полезно независимо от даты.

Как провести осеннее равноденствие

Необязательно буквально соблюдать старинные обряды.

Равноденствие можно просто использовать как повод немного замедлить темп перед холодным сезоном: убрать в доме, приготовить что-нибудь с яблоками или медом, прогуляться по осеннему парку, провести вечер с близкими или составить планы на следующие месяцы.

И хотя ни один из народных ритуалов не способен гарантировать счастье или защиту, сами традиции напоминают о простых вещах – порядке в доме, благодарности, заботе о близких и умении вовремя завершать то, что уже осталось позади.

OBOZ.UA предлагает узнать, чем солнцестояние отличается от равноденствия.

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