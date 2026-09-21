Осеннее равноденствие 2026 года: какие существуют ритуалы на счастье и защиту
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Осеннее равноденствие издавна воспринималось как символическая граница между теплой и холодной частями года. В народных традициях этот период связывали с завершением полевых работ, благодарностью за урожай, наведением порядка в доме и подготовкой к зиме.
Со временем вокруг равноденствия возникло немало примет и обрядов, призванных обеспечить достаток, удачу и защиту дома. OBOZ.UA публикует древние ритуалы и подчеркивает, что сегодня их следует воспринимать прежде всего как часть фольклора и сезонных традиций, а не как способы реально повлиять на будущее.
Когда наступит осеннее равноденствие в 2026 году
В 2026 году осеннее равноденствие приходится на 23 сентября. В Киеве оно наступит в 03:05.
В этот момент центр Солнца пересечет небесный экватор в направлении Южного полушария. Для нас это будет означать начало астрономической осени.
Несмотря на название, день и ночь в день равноденствия не являются абсолютно одинаковыми по продолжительности. На видимое время восхода и захода Солнца влияют атмосферная рефракция и способ определения момента появления солнечного диска над горизонтом.
Например, в Киеве 23 сентября продолжительность светового дня составит примерно 12 часов 9 минут, а почти точное соотношение в 12 часов придется уже на следующие дни.
Что традиционно делали в день осеннего равноденствия
В народной культуре это время ассоциировалось с завершением одного природного цикла и началом другого. Люди старались завершить незавершенные дела, прибрать в доме, перебрать запасы и избавиться от вещей, которыми больше не пользовались.
Символически это воспринималось как возможность не переносить в новый сезон лишний беспорядок, долги или давние обиды.
Поэтому и сегодня равноденствие можно использовать как повод:
- навести порядок в доме;
- завершить давно отложенные дела;
- отдать или выбросить ненужные вещи;
- провести время с семьей;
- приготовить блюда из осенних продуктов;
- вспомнить приятные события года и подвести собственные итоги.
Мед – символ достатка
Во многих осенних традициях особое место занимали продукты нового урожая, в частности мед. Его связывали с достатком. Мед добавляли в выпечку, чай или подавали вместе с яблоками и орехами.
Один из простых современных вариантов такого символического ритуала – приготовить вечером чай с медом и поделиться им с близкими.
Никакого доказанного влияния на удачу такое действие, конечно, не оказывает, но вполне может стать уютной семейной традицией.
Рябина как оберег для дома
Рябина с ее ярко-красными ягодами издавна занимала особое место в народной символике. Ее ветки и плоды использовали для сезонных украшений и оберегов. Считалось, что они способны защитить дом от злого влияния.
Для этого из ягод делали небольшие венки или ожерелья и вешали их у входа или окна. Сегодня подобный обычай можно повторить просто как красивый осенний декор.
Выпечка на изобилие
Еще один древний обычай – готовить к началу холодного сезона домашнюю выпечку.
В пироги или булочки добавляли то, чем богата осень:
- яблоки;
- груши;
- мед;
- орехи;
- корицу;
- сезонные ягоды.
Особое значение имело то, что угощением делились с другими. Щедрость символизировала пожелание благополучия для всей семьи.
Поэтому даже без мистического подтекста традиция испечь осенний пирог и пригласить близких к столу прекрасно подходит для этого дня.
Символический ритуал очищения
Осеннее равноденствие часто связывают с балансом, поэтому одна из самых распространенных современных практик – избавление от лишнего. Можно перебрать шкаф, отдать вещи, которыми давно не пользуетесь, очистить рабочий стол или наконец-то закончить дело, которое постоянно откладывается.
Некоторые люди также записывают на бумаге то, что хотели бы оставить в прошлом: старые обиды, вредные привычки или вещи, утратившие значение. Это не магический ритуал, а скорее способ психологически обозначить завершение определенного этапа.
Как почитали умерших
В некоторых народных традициях осенний период был связан и с памятью о предках. Частью угощения можно было символически поделиться с природой – например, оставлять зерно или корм для птиц.
Сегодня, если хочется поддержать эту традицию, лучше выбирать корм, который действительно безопасен для конкретных видов птиц, а не отдавать им сладкую или соленую человеческую выпечку.
Чего не советовали делать
Жестких общепринятых запретов, связанных именно с днем осеннего равноденствия, нет. В современных эзотерических трактовках часто советуют избегать ссор, конфликтов, спешки и чрезмерной нагрузки.
Такие рекомендации не имеют особого мистического обоснования, но провести день спокойнее, дать себе возможность отдохнуть и не ввязываться в лишние споры может быть полезно независимо от даты.
Как провести осеннее равноденствие
Необязательно буквально соблюдать старинные обряды.
Равноденствие можно просто использовать как повод немного замедлить темп перед холодным сезоном: убрать в доме, приготовить что-нибудь с яблоками или медом, прогуляться по осеннему парку, провести вечер с близкими или составить планы на следующие месяцы.
И хотя ни один из народных ритуалов не способен гарантировать счастье или защиту, сами традиции напоминают о простых вещах – порядке в доме, благодарности, заботе о близких и умении вовремя завершать то, что уже осталось позади.
OBOZ.UA предлагает узнать, чем солнцестояние отличается от равноденствия.
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