Осадки постепенно прекратятся, но гололедица останется: синоптики дали прогноз погоды на выходные

В последующие двое суток в Украине синоптики прогнозируют погоду "преимущественно без осадков". Лишь на востоке и юго-востоке мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололедица.

Видео дня

Температура ночью 0-7° мороза, днем от 3° мороза до 4° тепла. Такой прогноз дает Укргидрометцентр на выходные, 23 и 24 ноября.

"На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица", – предупреждают синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с. Но завтра в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях ожидают значительные порывы ветра до 17-22 м/с, а ночью на юге страны – до 25 м/с.

Также синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях. В частности, в результате выпадения значительных дождей ожидается повышение уровней воды.

Первый, желтый уровень опасности будет на малых реках Харьковской области - на 0,2-0,5 м, на р. Уды возле пгт Безлюдивка до 0,8 м с возможным выходом воды на пониженные участки пойм речек.

На малых реках суббассейнов Среднего и Нижнего Днепра также ожидается повышение уровня воды на 0,1-0,4 м. Но без отрицательных последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев в пятницу, 22 ноября, после обеда накрыл сильный снегопад. Из-за непогоды видимость на дорогах ухудшилась, что повлияло на движение автомобилей. Город превратился в белую сказку – соответствующие видео смотрит здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!