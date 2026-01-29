'Опыт спасения жизней нужно масштабировать': Зеленский обсудил с волонтершей Кеплер развитие тактической медицины

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 января, провел встречу с украинской волонтершей, основательницей проекта "Птахи" Татой Кеплер. Они разговаривали о путях улучшения оказания первой домедицинской помощи военным, которые защищают нашу страну.

Подробностями глава государства поделился в Telegram. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время встречи.

"Тата много помогла в развитии нашей тактической медицины и в спасении наших воинов", – отметил Зеленский.

"Наши хирурги, все наши военные медики делают уникальные операции, и этот опыт спасения жизней нужно максимально масштабировать. Именно об этом мы говорили сегодня – о необходимой поддержке, решениях и развитии", – рассказал он.

Президент и волонтерша обсудили важность обеспечения военных подразделений гарантированно качественным такмедом, а также изменение подходов во время БЗВП касательно медицинского обучения.

Кеплер вместе с нашими военными медиками подготовит соответствующие предложения для того, чтобы обеспечить необходимые решения.

Кто такая Тата Кеплер

Тата Григорьевна Кеплер – 39-летняя украинская общественная деятельница, волонтерша, ресторатор. Раннее детство провела в Израиле, школу закончила в Черновцах, а затем переехала в Киев.

В свое время возглавляла крупнейший коктейльный бар в стране. В 2014 году Кеплер присоединилась к обеспечению военных медицинской помощью. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, она покинула свою работу, полностью посвятив себя волонтерской деятельности. Запустила движение "Птахи".

В 2022 году получила президентскую награду "Национальная легенда Украины", в 2023 году – "Золотое сердце".

Как ранее писал OBOZ.UA, главком ВСУ Александр Сырский заявил, что требования к проведению базовой общевойсковой подготовки изменятся. Также будет усилена Школа инструкторов Сухопутных войск ВС Украины, а направление в подготовке будет делаться на качество, а не на количество.

