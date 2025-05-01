Опасно и невкусно: какие два ингредиента категорически нельзя добавлять в маринад для шашлыка

Весна и лето – сезон вкусного и ароматного шашлыка. Готовить его можно из любого мяса, а также рыбы, овощей, сала, печени. Но, нужно обязательно знать, в чем лучше не мариновать мясо и почему.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров и экспертов, в чем лучше не мариновать мясо для шашлыка.

Эксперты утверждают, что в маринад для шашлыка категорически нельзя добавлять уксус и майонез. Так как именно эти два продукта в процессе термической обработки превращается в источник канцерогенов.

При этом, кулинары и эксперты советуют мариновать мясо для шашлыка в кефире, томатном и вишневом соку, так как эти продукты имеют кислоту, которая помогает смягчить волокна мяса и за счет чего оно становится более нежным, сочным и мягким!

Еще не стоит забывать о специях, а именно: сухой и свежий чеснок, черный или любой другой перец, лавровый лист, тимьян, базилик, орегано, корень имбиря и даже можжевельник!

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