Они существуют там, где гибнет всё остальное: восемь существ, живущих без солнечного света. Фото

Несмотря на полную темноту, отсутствие растений и солнечного света, в самых глубоких частях океана сформировались уникальные экосистемы. Их обитатели получают энергию не от Солнца, а благодаря химическим соединениям, выходящим из недр Земли.

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Или же они питаются так называемым "морским снегом" — мелкими органическими частицами, которые медленно опускаются с поверхности. Об этом сообщает WorldAtlas.

Таким образом, жизнь на больших глубинах развивается по совершенно иным законам, чем в поверхностных водах. Там нет света для фотосинтеза, а в отдельных районах не хватает даже кислорода. Однако это не мешает существованию разнообразных организмов, приспособившихся к экстремальному давлению, холоду и постоянной темноте.

В перечень таких обитателей океана входят гигантские трубчатые черви, глубоководные мидии, креветки гидротермальных источников, крабы йети, черви Помпеи, кальмар-вампир, марианская рыба-слизень и хадальные амфиподы.

Трубчатые черви

Одними из самых известных являются гигантские трубчатые черви, обитающие у гидротермальных источников. У них нет рта, и они не могут питаться обычным способом. Внутри их тела обитают бактерии, которые преобразуют сероводород и другие химические вещества в питательные соединения, обеспечивая своих хозяев пищей.

Глубоководные мидии

Подобный принцип используют и глубоководные мидии, которые поселяются возле холодных подводных источников метана и сульфидов. Бактерии в их жабрах синтезируют питательные вещества из химических соединений, а крупные скопления моллюсков служат убежищем для других обитателей морского дна.

Креветки

Креветки у гидротермальных источников образуют огромные колонии вблизи горячих подводных выходов. Они питаются бактериями, покрывающими камни или даже растущими непосредственно на их теле. Из-за полной темноты некоторые виды почти утратили обычное зрение, зато обладают светочувствительными органами, которые помогают им ориентироваться вблизи горячих потоков.

Краб-эти

Краб-ети выращивает бактерии на густых щетинках своих клешней. Он регулярно проводит их через воду, богатую сероводородом, поддерживая рост микроорганизмов, после чего соскребает их и потребляет в пищу.

Червь Помпеи

Еще одним необычным обитателем является червь Помпеи, который строит трубки непосредственно на гидротермальных дымоходах. Часть его тела находится в очень горячей воде, а голова — в более прохладной, при этом бактерии на поверхности тела могут не только служить дополнительным источником питания, но и помогать организму выдерживать экстремальные условия.

Кальмар-вампир

Кальмар-вампир обитает в глубоких зонах с очень низким содержанием кислорода. Он не охотится активно, а собирает длинными липкими нитями "морской снег" — остатки планктона, органическую пыль и микроскопические частицы, медленно опускающиеся с поверхности океана.

Рыба-слизень

Самая глубоководная из известных рыб — марианская рыба-слизень — обитает на дне Марианской впадины, где давление в сотни раз превышает атмосферное. Она охотится на мелких ракообразных, хотя основу всей пищевой цепи всё равно составляют органические остатки, поступающие из верхних слоёв океана.

Амфиподы

Среди самых многочисленных обитателей океанических впадин также встречаются хадальные амфиподы — небольшие ракообразные, похожие на креветок. Они постоянно прочесывают морское дно в поисках любой органики — от мертвых рыб до обломков древесины, ведь большие запасы пищи на таких глубинах встречаются крайне редко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за две недели морская биологическая экспедиция в международных водах у побережья Бразилии обнаружила 31 новый вид морских организмов. Благодаря новым технологиям ученые смогли исследовать живые организмы непосредственно на борту судна.

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