Черви, личинки и медузы: за две недели морская экспедиция обнаружила 31 новый вид подводных существ

За две недели морская биологическая экспедиция в международных водах у побережья Бразилии обнаружила 31 новый вид морских организмов. Благодаря новым технологиям учёные смогли исследовать живые организмы непосредственно на борту судна.

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В международную научную группу вошли специалисты из США, Австралии, Бразилии и Японии. Об этом сообщает The Guardian.

Экспедиция стартовала из Салвадора в штате Баия. Учёные исследовали средние слои океана, то есть пространство между морским дном и поверхностными освещёнными водами, которое считается крупнейшей средой обитания на планете и в то же время одной из наименее изученных.

В ходе работы исследователи открыли новый вид амфипод, быстроплавающего червя, девять видов медуз, семь сифонофоров, семь гребневиков, четыре вида личинкохвостов, обитающих в слизистых "домиках". Кроме того, были обнаружены два вида гигантских ризарий — одноклеточных организмов, заметных невооруженным глазом.

По словам руководителя экспедиции, доктора Карен Осборн из Национального музея естественной истории Смитсоновского института, исследуемый участок ранее практически не изучался. Это значительно увеличило шансы на открытие новых видов. Она отметила, что такое количество находок за столь короткий промежуток времени может быть близко к рекордному.

Одним из ключевых инструментов экспедиции стал конфокальный микроскоп Squid, который с помощью лазеров сканировал микроскопическое строение организмов. Благодаря этому ученые смогли в режиме реального времени наблюдать трехмерную клеточную структуру живых микроорганизмов, взаимодействие клеток, обмен веществами и формирование скелетов. Также команда использовала экспериментальные системы визуализации, генетический анализ и привлекла специалистов по систематике для быстрой идентификации новых видов.

Полученные результаты помогут лучше понять распространение жизни в океане. Исследователи также обратили внимание на масштабную вертикальную миграцию морских организмов ночью, когда они поднимаются с глубин ближе к поверхности для питания.

Напомним, в Кении впервые за более чем пять лет заметили редкую антилопу бонго в лесах Маасаи-Мау. Этот вид, находящийся под угрозой исчезновения, считался исчезнувшим из-за длительного отсутствия.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что во время экспедиции в восточную Анголу (государство на юго-западе Африки) исследователи обнаружили десятки видов, которые, вероятно, ранее не были известны науке. Эти насекомые и пауки обитают в местности, которую назвали "одним из последних крупных "белых пятен" биоразнообразия в Африке".

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