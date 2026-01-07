УкраїнськаУКР
"Они не супруги": в ГПСУ раскрыли детали скандала с итальянцем Рокко, которого не впустили в Украину, и рассказали о судьбе его спутницы

Катя Поплюйко
Новости. Общество
2 минуты
12,7 т.
Гражданин Италии, по имени Рокко, который попал в громкий скандал на границе с Украиной из-за поддержки российского диктатора Владимира Путина, и его спутница Светлана не являются супругами. Однако после того, как пограничники отказали итальянцу в пропуске на украинскую территорию, женщина тоже решила вместе с ним вернуться в обратном направлении.

Об этом в эфире "Киев24" сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Вместе с тем он заверил, что украинцам не запретили въезд в Украину.

"Они не супруги, но сама женщина, которая ехала с итальянцем, она гражданка Украины...", – сказал Демченко.

Спикер также прокомментировал информацию, которая распространяется в соцсетях, о якобы запрете украинцам въезда на территорию нашей страны.

"Это немного абсурдно, потому что Конституция запрещает отказывать при любых обстоятельствах украинцам вернуться домой, зато сама женщина выразила желание не заезжать на территорию Украины, а вернуться вместе с этим человеком в обратном направлении", – объяснил он.

Автор поста рассказала о своих эмоциях

Во Львове представители компании международных автобусных перевозок AL-TRANS встретили украинку Дарью Мельниченко, которая ехала с Рокко и Светланой и впоследствии опубликовала пост в Threads. Они поблагодарили девушку за ее сознательную гражданскую позицию.

На вопрос, как девушка пережила этот момент, она ответила, что было сложно.

"Честно, стрессово очень... но ничего, я справилась".

Девушке пришлось переводить суть этой ситуации с Рокко для пограничников с итальянского на украинский язык.

"Я переводила, было немножко трудно... давления со стороны наших пограничных служб никакого не было ни на меня, ни на него (итальянца. – Ред.), все по делу было сказано, потому что его социальные сети говорят все сами за себя. К счастью, было очень много свидетелей, были свидетели водители, потому что они видели весь этот скандал и они меня защитили, также защитили пассажиры автобуса...", – отметила Дарья.

Что предшествовало

Накануне в Украину не впустили гражданина Италии, по имени Рокко, который восхвалял Россию и ее руководителя Владимира Путина. Инцидент произошел во время пересечения границы на Закарпатье. Об этом в собственных соцсетях сообщила украинка Дарья, которая оказалась с итальянцем и его женой в одном автобусе. Она опубликовала сообщение в Threads, которое набрало более миллиона просмотров.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Полтавщины пытался незаконно пересечь украинскую границу и едва не погиб в горах. В результате поисково-спасательных мероприятий мужчину нашли и передали медикам.

