Она очень опасна: ветеринар предупредил о популярной игрушке для собак

Ветеринар предупредил владельцев собак относительно, пожалуй, одной из самых популярных игрушек, которая, по его словам, может нанести необратимый вред.

Доктор Крис Браун говорит, что он более десяти лет наблюдал за влиянием теннисных мячей на зубы собак. Специалист объяснил, что нейлоновые волокна теннисного мяча разработаны так, чтобы выдерживать самые сложные теннисные корты в мире, пишет Express.

Когда они попадают в пасть вашей собаки, то практически стирают ее зубы. Нейлоновые волокна похожи на наждачную бумагу.

Ветеринар предупреждает, что повреждения могут быть постоянными, часто приводя к серьезным стоматологическим проблемам в дальнейшей жизни.

"Как только они их стирают и обнажают пульпу или центр зуба, где находится нерв, это уже нельзя исправить. Вы можете запломбировать дырку но вы не можете заставить зубы вырасти снова", – сказал он.

Также эксперт объяснил, что собаки имеют дальтоническую слепоту, поэтому они часто могут не заметить, если вы бросаете им игрушку.

"Большинство мячей для собак, если это не теннисные, оранжевые... Для собачьих глаз оранжевый цвет ничем не отличается от зеленой травы. Поэтому мяч исчезает, как только падает на зеленую траву", – предупредил он.

