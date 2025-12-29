'Он защищал нас. Он погиб за Украину': в бою с врагом пал 25-летний воин из Каменского. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Каменского Глеб Китаев. Он на протяжении нескольких лет был активистом ВОО "Сокол", за родную землю воевал с 2022 года.

Видео дня

Глеб Китаев защищал Киевскую и Харьковскую области, воевал в Херсоне и под Торецком, последний бой он принял 24 декабря на Сумщине. О потере рассказали в ВОО "Сокол".

Что известно о Герое

Родился Глеб Китаев (позывной "Кит") 5 октября 2000 года. Жил в Каменском, что на Днепропетровщине.

Глеба с юных лет интересовала не только его собственная судьба, но и судьба его народа и государства.

В 2019 году он присоединился к ВОО "Сокол" – украинского молодежного военно-спортивного общества, целью которого является развитие украинского общества и государства на основе современного украинского социал-национализма. Впоследствии возглавил городскую ячейку организации в Каменском.

Единомышленники Глеба говорят: он принимал активное участие в общественной жизни Каменского, Днепропетровской области, участвовал во всеукраинских акциях.

Не смог молодой патриот оставаться в стороне и тогда, когда в 2022-м Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"В 2022 году присоединился к обороне Украины в рядах добровольческого батальона "Карпатская Сечь". Стал на защиту Киевщины и Харьковщины. После этого участвовал в боевых действиях в Херсоне и под Торецком Донецкой области", – перечислили этапы боевого пути защитника в ВОО "Сокол".

С 2024 года Глеб Китаев стал в ряды Вооруженных Сил Украины оператором беспилотных систем. На фронте выполнял разведывательные задачи и работал над поражением вражеских войск.

Погиб Герой в бою с врагом на Сумщине 24 декабря.

"Кит" был веселым другом и надежным побратимом. С ним можно было и весело провести время, и выстоять под вражеским обстрелом. Он защищал нас. Он погиб за Украину", – отметили в ВОО "Сокол".

Там также призвали всех, кто имеет возможность, поддержать семью защитника финансово, указав реквизиты для поддержки: 4149 6293 7914 5741 (Китаева Светлана).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на фронте погиб пограничник из Одесской области. Евгений Жуковский отдал свою жизнь, выполняя боевое задание на Днепропетровщине и оставаясь верным военной присяге до последнего вздоха.

Также сообщалось о гибели в бою с врагом воина с Тернопольщины. Дмитрий Пилипюк свой последний бой принял в районе Волчанска на Харьковщине в начале июля 2025 года. До недавнего времени считался пропавшим без вести. Теперь же Герой возвращается домой на щите.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!