Верный до последнего вздоха: на фронте погиб пограничник из Одесской области

Украина снова потеряла своего защитника – на войне погиб пограничник из Одесской области Евгений Жуковский. Он отдал жизнь, выполняя боевое задание и оставаясь верным военной присяге до последнего вздоха.

О гибели воина сообщили в Болградской громаде. Отмечается, что солдат Жуковский Евгений Дмитриевич погиб 25 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания.

Он был уроженцем Высочанского старостинского округа села Высочанское и проходил службу в составе 25 пограничного отряда пограничной комендатуры быстрого реагирования.

Воин занимал должность инспектора пограничной службы третьей категории – номера обслуги второй группы противотанковых ракетных комплексов.

Евгений Жуковский, 1977 года рождения, был мобилизован Тарутинским РТЦК второго отдела Болградского РТЦК. Службу нес на Запорожском направлении, где мужественно выполнял поставленные задачи в условиях активных боевых действий.

Жизнь защитника оборвалась в районе населенного пункта Ильинка Никопольского района Днепропетровской области. Он погиб в результате вражеского удара после прилета беспилотного летательного аппарата типа "Молния", получив ранения, несовместимые с жизнью.

Отмечается, что Евгений Жуковский до конца оставался верным присяге и украинскому народу, защищая свободу и независимость государства. Командование, личный состав ГПСУ и представители местной власти выразили искренние соболезнования семье, близким и побратимам павшего воина.

