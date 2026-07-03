"Он был очень добрым и отзывчивым": Россия в результате удара по Херсону убила бывшего военного. Фото

2 июля в центре Херсона в результате атаки российского беспилотника погиб бывший военнослужащий Иван Черемисин. 41-летний мужчина служил в 34-й отдельной бригаде береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты.

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О гибели Ивана Черемисина сообщил капеллан 34-й отдельной бригады береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Максим Бервинов. По его словам, вражеский дрон атаковал Ивана Черемисина, когда тот находился за рулем автомобиля на площади Свободы в Херсоне. У погибшего остались мать, тетя и ребенок.

Что известно о защитнике

Иван родился в Херсоне. Еще до начала полномасштабной войны занимался парамедициной. Он работал госпитальером и медиком Красного Креста, а во время первых сборов территориальной обороны в 2018 году был санинструктором и обучал военных медицинскому делу.

Перед началом полномасштабного вторжения России Иван Черемисин подписал контракт со 124-й бригадой территориальной обороны. Там он занимал должность командира роты по борьбе с диверсиями.

Во время оккупации Херсона военный оставался в городе, а впоследствии уехал в Николаев.

Капеллан рассказал, что Иван Черемисин также проходил службу в 34-й отдельной бригаде береговой обороны, где занимался средствами РЭБ. Четыре месяца назад его направили в качестве подкрепления в 38-ю бригаду, а позже из-за состояния здоровья он перевелся в Херсонский областной ТЦК.

Максим Бервинов рассказал, что погибший был очень добрым и отзывчивым человеком. Капеллан вспоминает, что Иван был крепким и высоким мужчиной, но в то же время добродушным, много читал и мог подробно объяснить любой вопрос. Также он очень любил мотоциклы.

"Его всегда называли Ванечкой. Хотя он был таким крупным мужчиной, крепким, высоким. Но как медвежонок, добродушный, знаете, как медвежонок панда. Очень начитанный. О чём ни спросишь его — целую лекцию в ответ получишь", — рассказал капеллан.

Напомним, 1 июля во время атаки в Днепропетровской области оккупанты убили Оксану Мельниченко, которая работала оператором на заправке. Уженщины остались муж-военнослужащий, двое детей и родители.

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