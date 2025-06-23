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Омлет "Капрезе" с соусом песто, вкус которого удивит: готовится блюдо 7 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
255
Рецепт блюда

Яйца – очень ценный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления очень вкусной яичницы, а также омлета, а также салатов, закусок. Еще из них получится очень вкусный майонез. 

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Сочный омлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с помидорами и соусом песто. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • соус песто 
  • помидоры
  • специи по вкусу 
  • сыр твердый 

Способ приготовления: 

1. Яйца взбейте.

Как вкусно приготовить омлет

2. На сковороду выложите слой тертого сыра, сверху вылейте яичную смесь, сверху соус песто и помидоры. 

Приготовление блюда

3. Сверните и можно подавать.

Готовое блюдо

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