Омлет "Капрезе" с соусом песто, вкус которого удивит: готовится блюдо 7 минут

Яйца – очень ценный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления очень вкусной яичницы, а также омлета, а также салатов, закусок. Еще из них получится очень вкусный майонез.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с помидорами и соусом песто.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

соус песто

помидоры

специи по вкусу

сыр твердый

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте.

2. На сковороду выложите слой тертого сыра, сверху вылейте яичную смесь, сверху соус песто и помидоры.

3. Сверните и можно подавать.

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