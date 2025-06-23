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Омлет "Капрезе" с соусом песто, вкус которого удивит: готовится блюдо 7 минут
Яйца – очень ценный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления очень вкусной яичницы, а также омлета, а также салатов, закусок. Еще из них получится очень вкусный майонез.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с помидорами и соусом песто.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- соус песто
- помидоры
- специи по вкусу
- сыр твердый
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте.
2. На сковороду выложите слой тертого сыра, сверху вылейте яичную смесь, сверху соус песто и помидоры.
3. Сверните и можно подавать.
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