Оливье по-новому: что добавить в салат для яркого вкуса

Салат оливье – один из самых сытных салатов, который умеет готовить каждый. Для того, чтобы блюдо заиграло новыми красками, можно добавить в салат вместо колбасы филе, а для свежести добавьте огурцы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного оливье по-новому, с яблоком, свежим огурцом и филе.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 большая

Яблоко зеленое – 1 шт

Огурец свежий – 2 шт

Горошек – 1 б

Майонез

Филе

Соль, перец по вкусу и зеленый лук

Способ приготовления:

1. Порежьте мелким кубиком овощи и мясо.

2. Добавьте горошек, специи, майонез, перемешайте и можно подавать!

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