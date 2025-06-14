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Оливье по-новому: что добавить в салат для яркого вкуса
Салат оливье – один из самых сытных салатов, который умеет готовить каждый. Для того, чтобы блюдо заиграло новыми красками, можно добавить в салат вместо колбасы филе, а для свежести добавьте огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного оливье по-новому, с яблоком, свежим огурцом и филе.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1 большая
- Яблоко зеленое – 1 шт
- Огурец свежий – 2 шт
- Горошек – 1 б
- Майонез
- Филе
- Соль, перец по вкусу и зеленый лук
Способ приготовления:
1. Порежьте мелким кубиком овощи и мясо.
2. Добавьте горошек, специи, майонез, перемешайте и можно подавать!
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