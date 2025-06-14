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Оливье по-новому: что добавить в салат для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт салата

Салат оливье – один из самых сытных салатов, который умеет готовить каждый. Для того, чтобы блюдо заиграло новыми красками, можно добавить в салат вместо колбасы филе, а для свежести добавьте огурцы.

Видео дня
Оливье без колбасы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного оливье по-новому, с яблоком, свежим огурцом и филе.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 большая
  • Яблоко зеленое – 1 шт
  • Огурец свежий – 2 шт
  • Горошек – 1 б
  • Майонез
  • Филе
  • Соль, перец по вкусу и зеленый лук

Способ приготовления:

1. Порежьте мелким кубиком овощи и мясо.

Основа для салата

2. Добавьте горошек, специи, майонез, перемешайте и можно подавать!

Готовый салат

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