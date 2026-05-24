Около 100 пострадавших и 4 погибших: Зеленский показал фото последствий масштабной атаки РФ 24 мая

В Киеве продолжается ликвидация последствий российской комбинированной атаки, которая случилась в ночь на 24 мая. В результате вражеского вероломства четыре человека погибли, еще более 100 пострадали.

Видео дня

Об этом сообщил презиеднт Украины Владимир Зеленский. Главагосударства выразил благодарность спасателям и коммунальщикам.

"Все действуют максимально эффективно, учитывая масштабы атаки и ее последствия: около 100 человек пострадали по стране, еще четыре, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", – сказал глава государства, добавив, что в столице 30 жилых домов повреждены или разрушены.

Глава государства выразил благодарность всем, кто помогает пострадавшим. По словам главы государства, очень важно, что есть поддержка друг друга, но не менее важна и дальнейшая поддержка со стороны стран-союзниц.

"Благодарен всем, кто сейчас выражает слова поддержки. Но нужны и конкретные шаги для усиления ПВО – поставки ракет не должны останавливаться ни дня", – резюмирует глава государства.

Что известно об атаке

В ночь на воскресенье, 24 мая армия России осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, зенитчикам удалось обезвредить 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатые и 11 баллистических ракет. В то же время применение межконтинентальной ракеты "Орешник" подтвердил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат .

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским городам. Глава государства констатировал неадекватность агрессора и призвал Соединенные Штаты и Европу наказать Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года. Также в Черкассах дрон оккупантов ударил по многоэтажке. Пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть дети. Горели квартиры на нескольких этажах дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!