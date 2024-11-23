Оккупанты в Крыму устроили 36-часовой допрос 61-летней журналистке Муслимовой

В оккупированном Крыму 61-летнюю крымскотатарскую журналистку Эдие Муслимова задержали сотрудники ФСБ и удерживали ее в плену в течение 36 часов. Ночью 23 ноября, после продолжительного допроса, она вернулась домой.

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Муслимова была задержана 21 ноября, и к тому времени родственники не могли с ней связаться. Об этом журналистка сообщила на своей странице в Facebook.

Крымская татарка отметила, что сотрудники ФСБ ей сказали, что к ним "поступил сигнал".

Во время допроса в ФСБ журналистке задавали много вопросов о ее работе, в частности, о ее редакторской деятельности в крымскотатарском детском журнале "Арманчикъ".

Как рассказала Муслимова, ее допрашивали об авторах материалов и о том, кто был причастен к публикациям. В то же время она отметила, что к ней не применялось насилие, и сотрудники ФСБ были "корректными". Муслимову также спрашивали о количестве подписчиков журнала, она отметила, что их сегодня есть 1 485, и подчеркнула, что журнал продолжит свою работу.

Эдие Муслимова является известной представительницей крымскотатарской интеллигенции, занимавшейся просветительской и издательской деятельностью, особенно в сфере развития детской крымскотатарской литературы. Ее журнал Арманчикъ содержит познавательные и развлекательные материалы для детей, среди которых комиксы, стихи и сказки.

Напомним, Россия продолжает незаконно содержать сотни политзаключенных, являющихся гражданами Украины. Большинство из них – крымские татары. Освободить их из российского плена очень сложно, и без помощи международных партнеров здесь не обойтись.

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