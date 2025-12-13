Оккупанты под видом реставрации продолжают разрушать Ханский дворец в Бахчисарае

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики продолжают разрушать Ханский дворец в Бахчисарае под видом "реставрации". Ремонт рассчитан на 10-летний период.

Как заявили росСМИ, работы, стартовавшие в 2017-м, планируют закончить только к концу 2027 года. Об этом сообщила Ольга Воробьева, так называемая заместитель "министра культуры Крыма".

По ее словам, в проект вновь внесены корректировки из-за выявленных руин более древнего периода и бани XVIII века. Работы продолжаются на таких объектах, как "Главный корпус", "Графский корпус", "Ханская кухня" (они якобы закончатся в 2026-м) и "Сады и парковые сооружения" (хотят завершить в 2027 году).

Ранее российский "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов подписал распоряжение о необходимости продлить сроки реставрации до 1 декабря 2026 года, передает издание "Крым.Реалии".

Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, по данным Воробьевой на декабрь 2025-го, предлагает посетителям Ханского дворца отдельную уличную экспозицию, также доступны к показу мечеть и гарем. В начале нового года российские "чиновники" готовятся открыть для туристов библиотечный и конюшенный корпуса.

Что предшествовало

Так называемая реставрация стартовала в 2017 году. Аксенов тогда сообщал, что на проект будет выделено 1,6 млрд рублей. Восстановить объект культурного наследия планировали за три года, к 2020-му. К концу 2022 года смета выросла до 3,6 млрд рублей, а график работ растянулся до конца 2024-го.

Под видом реставрации российские власти демонтировали оригинальные элементы конструкции, что фактически привело к уничтожению исторической ценности памятника.

Ханский дворец (Хан-Сарай) в Бахчисарае – это уникальный, единственный сохранившийся в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры.

Это родовая резиденция правителей Крымского ханства династии Гиреев, которая еще в 2013 году была внесена в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Киев уже готовил документы, чтобы этот памятник архитектуры попал в основной список, но помешала российская оккупация полуострова.

